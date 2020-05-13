بومبيو: رغم تفشي وباء كورونا.. إيران تواصل استخدام مواردها لدعم الإرهاب

مايك بومبيو، أن إيران تواصل استخدام مواردها "لدعم الإرهاب" في جميع أنحاء العالم، حتى في ظل اندلاع أزمة فيروس كورونا في الدولة الشرق أوسطية. أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتواصل استخدام مواردها "لدعم الإرهاب" في جميع أنحاء العالم، حتى في ظل اندلاع أزمةفي الدولة الشرق أوسطية.





وزير الخارجية الامريكي، الذي تحدث من اسرائيل اليوم الأربعاء، "حتى في أثناء هذا الوباء، يستخدم الإيرانيون موارد نظام خامنئي لإثارة الإرهاب في جميع أنحاء العالم، حتى عندما يكافح شعب إيران بقوة شديدة للخروج من أزمته". وقال، الذي تحدث مناليوم الأربعاء، "حتى في أثناء هذا الوباء، يستخدم الإيرانيون موارد نظام خامنئي لإثارة الإرهاب في جميع أنحاء العالم، حتى عندما يكافح شعب إيران بقوة شديدة للخروج من أزمته".









وأضاف بومبيو: "إنها تخبرك الكثير عن روح هؤلاء الأشخاص الذين يقودون ذلك البلد".





وأدلى كبير الدبلوماسيين الأمريكيين بهذه التصريحات قبل محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وخلال تلك المناقشات ، علق بومبيو على قوة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ووعد بأن واشنطن "ستدعم باستمرار" تل أبيب في "الحق في الدفاع عن نفسها".





وأبلغت إيران عن أول حالة اصابة بفيروس كوفيد 19 في 19 فبراير، لتصبح واحدة من أوائل الدول في العالم بعد الصين التي شهدت زيادة حادة في الحالات والوفيات.





وفي الأشهر التي تلت ذلك، تمكنت السلطات من تحقيق الاستقرار وخفض معدلات الإصابة والوفيات، حيث أبلغت الدولة حاليًا عن 110000 حالة إجمالية و6733 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس كورونا، بما في ذلك 88000 حالة تعافي كاملة.





وفي الأسابيع الأولى التي أعقبت انتشار الوباء، انتقدت إيران مرارًا وتكرارًا الولايات المتحدة بسبب عقوباتها الأحادية، وحثت واشنطن على تخفيف العقوبات للسماح للبلاد بكسب الموارد المالية للسماح لها باستيراد المعدات واللوازم الطبية التي تشتد الحاجة إليها.





ومع ذلك، رفضت الولايات المتحدة، بل وساعدت في منع قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لإيران، في حين زعمت أنها مستعدة لمساعدة الإيرانيين العاديين.