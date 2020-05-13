القبض على 4 أشقاء أثناء التنقيب عن الآثار بأبو جنشو فى إبشواى

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أبشواي بالفيوم من القبض على 4 عمال نباتات طبية أشقاء ، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بقرية أبوجنشو ليلا مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد ، وتحرر محضر بالواقعة .
وكان اللواء عادل الطحلاوي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقي إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة أبشواي بورود بلاغ من الأهالي بقرية أبو جنشو التابعة لمركز أبشواي خلال الـ24 ساعة الماضية، عن قيام أربعة أشقاء عمال نباتات طبية بالتنقيب عن الآثار في أرض زراعية ملك لهم، مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد بشأن انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجوال علي البلاد .
إقرا أيضا :
وقامت قوة من مباحث المركز برئاسة الرائد كريم محرم رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي ،إلي محل البلاغ، حيث تبين قيام اربعة اشقاء وهم كل من "مصطفى ر ا ح"( ٤٣ سنه ـ عامل نباتات طبية ـ مقيم ابو جنشو ) ، و"محمود ر ا ح" ( ٣١ سنه ـ عامل نباتات طبية ـ مقيم ش التحرير ابوجنشو) ،"احمد ر ا ح( ٤٥ سنه ـ عامل نباتات طبيه ـ مقيم بأبو جنشو)، "ربيع ر ا ح"(٣٧ سنه ـ عامل نباتات طبية ـ مقيم بابوجنشو) بحفر حفرة دائرية عمقها 10 أمتار ، وادوات للحفر ، متلبسين أثناء الحفر.
وكلفت المباحث الجنائية بتكثيف الفحص والتحري وملابساتهم وظروف الواقعة حول المتهمين ، وتم التحفظ علي الأدوات المستخدمة في الحفر ، وتحرر المحضر رقم 1339 إداري أبشواي ، بالواقعة ،وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.