القبض على 4 أشقاء أثناء التنقيب عن الآثار بأبو جنشو فى إبشواى

وكان اللواء عادل الطحلاوي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقي إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة أبشواي بورود بلاغ من الأهالي بقرية أبو جنشو التابعة لمركز أبشواي خلال الـ24 ساعة الماضية، عن قيام أربعة أشقاء عمال نباتات طبية بالتنقيب عن الآثار في أرض زراعية ملك لهم، مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد بشأن انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجوال علي البلاد .

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"مصطفى ر ا ح"( ٤٣ سنه ـ عامل نباتات طبية ـ مقيم ابو جنشو ) ، و"محمود ر ا ح" ( ٣١ سنه ـ عامل نباتات طبية ـ مقيم ش التحرير ابوجنشو)

،"احمد ر ا ح( ٤٥ سنه ـ عامل نباتات طبيه ـ مقيم بأبو جنشو)، "ربيع ر ا ح"(٣٧ سنه ـ عامل نباتات طبية ـ مقيم بابوجنشو) بحفر حفرة دائرية عمقها 10 أمتار ، وادوات للحفر ، متلبسين أثناء الحفر.