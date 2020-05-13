بسبب كورونا.. كوم بلال بقنا تمنع الباعة وتقصر العزاء على التليفون

على خطى مبادرة قرية الخطارة التى عزلت نفسها ذاتيًا بعد تزايد مصابى فيروس كورونا، قرر أبناء قرية كوم بلال التابعة لمركز نقاده، تطبيق عدد من الاجراءات الاحترازية، لحماية قريتهم من اختراق فيروس كورونا المستجد، وضمان خلوها من الفيروس القاتل، بتطبيق مبادرة من بنود عديدة يُشرف على تنفيذها شباب متطوعين.





حرصهم على قريتهم وخوفهم من الوصول إلى مصير بعض المناطق التى اخترقها فيروس كورونا دفعهم لاتخاذ اجراءات استباقية، بالتنسيق مع المسئولين و رموز القرية، لضمان تنفيذ بنود مبادرتهم باتفاق ومشاركة من الجميع، حتى تمر الأزمة بسلام وتخرج القرية خالية من كورونا.





منع الباعة الجائلين من دخول القرية و اقتصار العزاء على الاتصال التليفونى، ومنع التجمعات داخل المحلات والأماكن العامة، من أبرز البنود التى تم الإتفاق عليها من قبل أبناء القرية المتطوعين لحماية أنفسهم و أهاليهم من فيروس كورونا، فضلًا عن بنود أخرى كثيرة تهدف للوقاية المباشرة وغير المباشرة من الفيروس الغامض.





السيطرة على المداخل الثلاثة الرئيسية للقرية كان بداية تنفيذ المبادرة، لمنع دخول الباعة الجائلين و التنبيه على الداخلين أو الخارجين لأمر ضرورى، بارتداء الكمامه و الجوانتى، مع تعقيم جميع السيارات التى تدخل القرية لضمان خلوها من أى بقايا للفيروس، و مساعدة ضيوف القرية فى الوصول لمن يحتاجون مع الزامهم بالتعقيم وارتداء الكمامة.





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قال جلال ممدوح " منسق بالمبادرة"، قررنا ألا ننتظر دخول الفيروس إلى قريتنا و العمل على مقاومته بما يتاح لنا من إمكانيات ومن خلال التعاون بين شباب القرية وكبارها، لتجنب أى إصابات بين الأهالى، و ذلك بالتزامن مع الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، خاصة مع ارتفاع عدد الحالات فى مناطق قريبة.





و أضاف ممدوح، المبادرة لها بنود عديدة تم الاتفاق عليها من قبل أهالى القرية و شبابها المتطوعين، من أهمها منع الباعة المتجولين المتنقلين عبر البلاد و التفاهم معهم بشكل، خاصة أنهم يتنقلون بين بلدان عديدة و احتمالية نقلهم للفيروس كبيرة، ويتم تنفيذ ذلك من خلال الشباب المتطوعين المتواجدين على مدار اليوم على مداخل القرية الثلاثة، فضلا عن التشديد على أصحاب المحلات بالالتزام بمواعيد لحظر وعدم السماح بأى تجمعات وكذلك الالتزام بالأسعار وعدم المغالاة على الناس.





و أشار ممدوح، إلى أن المبادرة راعت الاحتياجات الأساسية للأهالى، حيث تم تخصيص أماكن محددة لتوزيع الخبز لعدم التزاحم على موزعى الخبز، وإلزام باعة الخضار بارتداء الكمامة والقفازات، و كذلك التنبيه على الأهالى بارتداء الكمامة والجوانتى أثناء الدخول والخروج من القرية.