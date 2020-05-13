أحمد السقا يفوز على فارس كرم في مسابقة كرة القدم.. فيديو



برنامج اغلب السقا يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.



وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة.





وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية.



في حلقة جديدة مميزة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم "إغلب السقا"، يظهر النجم فارس كرم كضيف ومنافس أمام النجم أحمد السقا وفاز أحمد السقا في فقرة مسابقة كرة القدم بنتيجة ٦ -١.كما يقدم البرنامج مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة يحصل الفائز فيها على 100 ألف جنيه، والبرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.