AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

المدارس تستقبل اليوم طلاب 5 و6 ابتدائي و3 إعدادي المتخلفين عن تسليم أبحاثهم الورقية

الخميس 14/مايو/2020 - 10:39 ص
طلاب المراحل الابتدائية
طلاب المراحل الابتدائية
Advertisements
ياســـمين بدوي
تفتح  مدارس جمهورية مصر العربية أبوابها، اليوم الخميس 14 مايو 2020، لاستقبال الطلاب الذين تخلفوا عن تسليم الأبحاث الورقية في الصفوف 5 و6 ابتدائي والصف الثالث الإعدادي والصف الثاني الثانوي الدارسين بنظام "أبناؤنا فى الخارج والدمج والتربية الخاصة والمنازل".

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وافق على مد فترة تسليم المشروعات البحثية حتى يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2020

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية للمديريات التعليمية ، توصي المدارس بإعداد كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الذين لم يتقدموا بمشروعاتهم البحثية سواء إلكترونية أو ورقية حتى نهاية يوم الخميس الموافق 14 مايو 2020.
كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة إعلان هذه الكشوف بمكان واضح بالمدرسة، وعلى موقع الإدارة التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا بد من إخطار الطلاب بذلك حتى يتمكنوا من تسليم مشروعاتهم في المدة الاستثنائية 

على جانب آخر، قرر قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم  تعديل موعد استلام البحوث التطبيقية الخاصة بطلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني، بما يسمح بتيسير استلام البحوث وإعطاء فرصة أطول للطلاب أثناء فترة التقدم لمنع حدوث كثافة على المنصة عند تسليم البحوث إلكترونيا.

وشدد القطاع في تعليمات أرسلها للمديريات، على ضرورة منع وتفادي حدوث تجمعات من الطلاب بالمدارس أثناء فترة تقديم الأبحاث التطبيقية ورقيا لمن يتعذر عليه التقديم إلكترونيا حفاظا على صحة الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا.

وتقرر أن تسلم البحوث التطبيقية الخاصة بطلاب صفوف النقل بالتعليم الفني، اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 17 مايو 2020 وحتى يوم الخميس 4 يونيو 2020 ورقيا أو إلكترونيا، وذلك للانتهاء من تسليم البحوث والبدء في تقييمها قبل تسليم بعض المدارس لامتحانات الثانوية العامة، وبدء أعمال الندب لامتحانات الدبلومات الفنية.

ويتولى مدير عام التعليم الفني بكل مديرية تشكيل لجان للإشراف على عملية تسليم البحوث التطبيقية تحت اإشراف مدير إدارة المدرسة الذي يعد خطة لضمان عدم حدوث تجمعات طلابية بالمدرسة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، أنه من المقرر أن يقدم كل طالب حتى لو كان قام بإنجاز البحث في مجموعة عمل، بنسختين من البحث، عبارة عن أصل مكتوبا بخط اليد وليس على الكمبيوتر ولا مصور، وصورة من البحث في مظروف مفتوح، بالاضافة إلى أي مرفقات تخص البحث التطبيقي كأسطوانة مدمجة أو رسوم على ورق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر جدول مواعيد تسليم المشروعات البحثية الخاصة بتقييم طلاب المدارس

التعليم: بدء تسليم أبحاث الطلاب غدا .. وهذه هي الضوابط

التعليم: لا تتزاحموا عند تسليم أبحاث الطلاب في المدارس.. واستخدموا الكمامات والمطهرات

التعليم: مسموح لـ طلاب الدمج بتقديم الأبحاث ورقيا أو إلكترونيا

التعليم: بدء تسليم أبحاث طلاب التعليم الفني من 17 مايو حتى 4 يونيو

التعليم : مد فترة تسليم أبحاث طلاب المدارس حتى 18 مايو

ترشيحاتنا

القوى العاملة: إعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب بالإمارات من كافة الغرامات

صلاة التسابيح.. تخلص من ذنوبك في دقائق بهذه الطريقة

ترامب يدرس فرض عقوبات ضد الصين بسبب فيروس كورونا

أخبار الفن.. أحزان يسرا.. تسريب الحلقة الأخيرة من البرنس.. تعليق كريم فهمى على فشل رجالة البيت

كورونا في مصر.. ماذا حدث خلال أسبوع في أوقات حظر التجول؟

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. فيديو

AdvertisementS

عقوبات لغير الملتزمين .. الحكومة: الإعلان عن تفاصيل خطة التعايش مع كورونا في مصر

وزيرة الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا في مصر.. نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.. تحذير من موجة ثانية.. و5 جهات لن تعود للعمل في ظل الأزمة

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. الصحة تحدد 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا

خطة التعايش مع فيروس كورونا.. 10 أماكن شددت وزارة الصحة على تطهيرها

تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان

لا تقبلها أو تختلط بها.. طبيب يحذر أصحاب القطط من كورونا

طلاب 2 ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء التطبيقات الرياضية وعلم النفس

خيرها في غيرها يا علي.. منة عرفة: مش أي حد بخرج معاه ابقى مرتبطة بيه

معلومات لا تعرفها عن شبيه عمر الشريف

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو.. بطلة عائلة زيزى.. عاشت فى الإمارات وماتت بعد أداء فريضة الحج

بسبب كورونا.. طبيب مستشفى بلطيم يكشف سبب ضياع بصره

قصة مسلسل البرنس في كرداسة.. سيدة تقتل زوجها بمعاونة نجله لبيع منزله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف احتفل أول مستشفى عزل بمصر باليوم العالمي للتمريض

سماعات الرأس تعرضك للحوادث.. 5 أشياء احذرها عند القيادة

تفاصيل إصابة طبيب بفقدان البصر أثناء عمله بمستشفى بلطيم للعزل.. مستندات