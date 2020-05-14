المدارس تستقبل اليوم طلاب 5 و6 ابتدائي و3 إعدادي المتخلفين عن تسليم أبحاثهم الورقية

الخميس 14 مايو 2020،

الطلاب الذين تخلفوا عن تسليم الأبحاث الورقية في الصفوف 5 و6 ابتدائي والصف الثالث الإعدادي والصف الثاني الثانوي

الدارسين

بنظام "أبناؤنا فى الخارج والدمج والتربية الخاصة والمنازل".

وكان

الدكتور

طارق شوقي،

وزير التربية والتعليم،

وافق على مد فترة تسليم المشروعات البحثية حتى يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2020





وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية للمديريات التعليمية ، توصي المدارس بإعداد كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الذين لم يتقدموا بمشروعاتهم البحثية سواء إلكترونية أو ورقية حتى نهاية يوم الخميس الموافق 14 مايو 2020.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة إعلان هذه الكشوف بمكان واضح بالمدرسة، وعلى موقع الإدارة التعليمية.





وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا بد من إخطار الطلاب بذلك حتى يتمكنوا من تسليم مشروعاتهم في المدة الاستثنائية





على جانب آخر، قرر قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم تعديل موعد استلام البحوث التطبيقية الخاصة بطلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني، بما يسمح بتيسير استلام البحوث وإعطاء فرصة أطول للطلاب أثناء فترة التقدم لمنع حدوث كثافة على المنصة عند تسليم البحوث إلكترونيا.





وشدد القطاع في تعليمات أرسلها للمديريات، على ضرورة منع وتفادي حدوث تجمعات من الطلاب بالمدارس أثناء فترة تقديم الأبحاث التطبيقية ورقيا لمن يتعذر عليه التقديم إلكترونيا حفاظا على صحة الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا.





وتقرر أن تسلم البحوث التطبيقية الخاصة بطلاب صفوف النقل بالتعليم الفني، اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 17 مايو 2020 وحتى يوم الخميس 4 يونيو 2020 ورقيا أو إلكترونيا، وذلك للانتهاء من تسليم البحوث والبدء في تقييمها قبل تسليم بعض المدارس لامتحانات الثانوية العامة، وبدء أعمال الندب لامتحانات الدبلومات الفنية.





ويتولى مدير عام التعليم الفني بكل مديرية تشكيل لجان للإشراف على عملية تسليم البحوث التطبيقية تحت اإشراف مدير إدارة المدرسة الذي يعد خطة لضمان عدم حدوث تجمعات طلابية بالمدرسة.





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