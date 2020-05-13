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رياضة

إعادة فتح الملف.. الزمالك يطالب بـ لقب نادي القرن الإفريقي من الأهلي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:48 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن اتخاذ مجلس الإدارة قرارا بتشكيل لجنة من 4 من أعضائه.

يأتي هذا من أجل إعادة فتح ملف نادي القرن الإفريقي في القرن العشرين.

وأضاف المصدر أن نادي الزمالك يطالب بالحصول على لقب نادي القرن الذي حصده الأهلي بوقت سابق من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

واكمل المصدر حديثه ان مجلس الزمالك يطلب حصول الفريق الأول على عدد أكبر من البطولات الإفريقية في القرن الماضي مقارنة بالأهلي ولكن الكاف لم يعتمد بعض البطولات.

الجدير بالذكر أن النشاط الرياضي متوقف حاليا في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة.

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