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مهزلة إنسانية.. بسمة وهبة تستعرض فضائح النظام القطري بسبب تسريح العمالة.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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عادل نصار

شنّت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على قطر، ونظامها، بسبب جرائمها في حق العمالة الوافدة، مما أدى إلى انتشارهم في الشوارع بشكل مأساوي وغير آدمى في رمضان.

 

وتناولت بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، تقارير بعض الصحف الأجنبية التي ترصد الأوضاع السيئة للعمالة الوافدة في قطر، حيث وصل بهم الحال لتسول الأكل من الجمعيات الخيرية هناك، معلقة: "هذه فضيحة إنسانية".

 

وتابعت : "في نفس الوقت الذى تشيد فيه الصحف والمنظمات الدولية بالموقف المصرى في مواجهة ازمة  كورونا، وجهودها الكبيرة لحماية مواطنيها وإعادتهم من الخارج، نجد أن قطر بحكامها مفضوحين في كل مكان.. مفضوحين في كل حتة بسبب انتشار الفيروس وتسريح العمال".

 

وواصلت: "مفيش حد جه على البلد دى في يوم من الأيام إلا وربنا انتقم منه وفضحه أمام العالم ومفيش حد وتجاوز في حقنا إلا وربنا سبحانه وتعالى جعل كيده  في نحره.. الوضع الاقتصادى في قطر شديد الخطورة بسب بأزمة الغازالعالمية، وهناك مخاطر كبيرة على المستوى البعيد، وأمام خطر اقتصادى كبير ".


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