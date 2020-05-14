وزير النقل: إزالة 50 منزلا لزيادة عدد حارات كوبري المنيب ..فيديو

قال المهندس كامل الوزير ، وزير النقل، إنه يتم العمل حاليًا على زيادة الحارات على كوبري المنيب ، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار اضطراري بإزالة بعض المنازل المتضررة.





وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، "بنزود عدد الحارات على كوبري المنيب وغصب عننا هيتم إزالة بيوت، لأن الكوبري بيتحرك عليه ما يقرب من 3 ونص مليون مركبة وبالتالي لابد من التوسيع".





وتابع "إحنا ممكن نشيل حوالي 50 بيت علشان نسهل على المواطنين السير على الكوبري، وأصحاب المنازل هيتم تعويضهم بمنازل أخرى أو مقابل مادي، ولكن للمصلحة العامة تقتضى ذلك ونقدر نعمل كوبري يليق بمصر وهيكون 7 حارات في كل اتجاه لتخفيف الزحام".





وكشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تفاصيل تفقده لمحطة الشهداء اليوم .

وقال «رأيت صورًا لازدحام المترو في إحدى المحطات وعرفت أن السبب الزحام في المنطقة ما بين محطتي سعد زغلول والسيدة زينب التي تشهد خروج الموظفين في وقت واحد»، مشيرا إلى أنه توقع حدوث زحام اليوم بمحطة الشهداء كونها تبادلية أساسية.

وأضاف وزير النقل «انطلقت فورا بشكل مفاجئ إلى محطة الشهداء، ووجدت أعدادًا كبيرة جدا، والموظفون حاولوا تنظيم الصفوف أمام شبابيك التذاكر بقدر الإمكان، وشعرت بوعي المصريين وتنفيذهم للأمور التنظيمية» مشيرا إلى أن عدد ركاب المترو اليوم بلغ 1.2 مليون راكب ونصفهم متركز في الفترة ما بين 2 ظهرا إلى 6:30 مساء ومن المتوقع أن يصل عدد الركاب غدا إلى 1.3 مليون راكب.

وتابع: «زودنا عدد قطارات المترو اليوم لتقليل الزحام والكثافات، فضلا عن توزيع كمامات على الركاب».



