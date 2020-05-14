العريان لـ CNN: إعادة فتح الاقتصاد في ظل تفشي كورونا تجربة صعبة

قال محمد العريان، الخبير الاقتصادي في شركة "أليانز" المالية بالولايات المتحدة، إن إعادة فتح الاقتصاد في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، ستكون تجربة صعبة وتعتمد على عدة عوامل.





وأضاف "العريان"، في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "هناك ضغوط كبيرة لفتح الاقتصاد.. ونحن متجهون لذلك، وأعرف أن القرار قد اتخذ في الولايات المتحدة، لكن هناك من يرى أن كل شيء سيعود لسابق أوانه بضغطه زر، مع أننا لا نعرف كيف سيتصرف الناس".





وتابع "في حالة إعادة فتح الاقتصاد، سيكون من الصعب إغلاقه كليًا مرة أخرى، لكن خيار الإغلاق الجزئي سيبقى مطروحًا، ومع ذلك فلكي تكون التجربة ناجحة يجب أن تعتمد على ما سنواجهه من مشاكل اجتماعية واقتصادية وسلوكية".





واستطرد "لنركز على التعلم. هناك أشياء كثيرة لا نعرفها لكنها ستكون تجربة وطنية عملاقة، في الولايات المتحدة نفسها هناك ولايات ستتبع المبادئ التوجيهية الفيدرالية وهناك من لن يفعل”.



