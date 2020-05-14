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بسبب كورونا.. طبيب مستشفى بلطيم يكشف سبب ضياع بصره

الخميس 14/مايو/2020 - 09:54 ص
الدكتور محمود سامي
الدكتور محمود سامي الذي فقد بصره
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمود سامي، أخصائي أمراض الباطنة بمستشفى العزل في بلطيم الذي فقد بصره، إن ذلك حدث نتيجة العمل أكثر من 11 ساعة يوميًا في مستشفى العزل في بلطيم، حيث سبب له اختلالا في ضغط الدم مما أثر على القرنية وخلايا الإبصار وأفقده البصر.

وتابع الدكتور محمود سامي، في مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة MBC MASR 2، أنه من المحتمل أن يحتاج إلى تدخل جراحي في حالة لم تكن الأدوية غير مجدية.

وأضاف محمود سامي، أنه قضى الأسبوع الأول فقط من الموجة الثالثة من كورونا في مستشفى العزل، وأثر تعرضه إلى ارتفاع بضغط الدم وارتشاح رئوي تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له داخل المستشفى، وجرى نقله للعناية المركزة بمستشفى الصدر بكفر الشيخ لتلقي العلاج والرعاية اللازمة بها.

وأوضح أنه في بداية تلك الأعراض انتابه الخوف الشديد لتوقعه إنه أصيب بفيروس كورونا، ولكن بعد إجرائه التحاليل والأشعة ثبت سلبية العينة وأنه غير مصاب بالفيروس.
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