الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. فيديو





قالت الدكتورة إيمان شاكر ، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، إن الطقس الحالى يشهد إرتفاع كبير فى درجات الحرارة بدأت شدتها منذ أمس الأربعاء .





وكشفت إيمان شاكر"، عبر مداخلة هاتفية المذاع على فضائية " اكسترا نيوز أن درجات الحرارة متوقع أن تصل 36 درجة مئوية بدءا من اليوم الخميس ومن المتوقع أن تصل يوم السبت ل 40 درجة مئوية .





وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، لوجود تكون لبعض السحب وخاصة على جنوب البلاد حيث بدأت تتساقط بعض الأمطار الرعدية على مناطق إدفو ، الأقصر ، أسيوط .





وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك إحتمالية ل سقوط أمطار خفيف بدءا من غدأ الجمعة ، ورعدية على بعض المناطق الاخرى .





وتابعت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: بوجود نشاط للرياح المثيرة للأتربة على بعض مناطق الدلتا .











