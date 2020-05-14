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الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 10:33 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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شيرين عادل

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، إن الطقس الحالى يشهد إرتفاع كبير فى درجات الحرارة بدأت شدتها منذ أمس الأربعاء .

وكشفت  إيمان شاكر"، عبر مداخلة هاتفية  المذاع على فضائية "اكسترا نيوز أن درجات الحرارة متوقع أن تصل 36 درجة مئوية بدءا من اليوم الخميس  ومن المتوقع أن تصل يوم السبت ل 40 درجة مئوية .

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية،  لوجود تكون لبعض السحب وخاصة على جنوب البلاد حيث بدأت تتساقط بعض الأمطار الرعدية على مناطق إدفو ، الأقصر  ، أسيوط .

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية،  أن هناك إحتمالية لسقوط أمطار خفيف بدءا من غدأ الجمعة  ، ورعدية على بعض المناطق الاخرى .

وتابعت  الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: بوجود نشاط للرياح  المثيرة للأتربة على بعض  مناطق الدلتا . 



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