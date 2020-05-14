نقيب المحامين يضم كركاب للجنة إنهاء التزامات تخصيص أرض نادى أسيوط

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بإضافة محمد عبد العظيم كركاب، عضو مجلس النقابة العامة، إلى تشكيل اللجنة الخاصة بإنهاء التزامات النقابة لإنهاء تخصيص قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة لإنشاء نادٍ اجتماعي للمحامين عليها.





وجاء نص القرار كالآتى:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى القرار الصادر منا بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٠ بشأن الخطاب الوارد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمتعلق بالتزامات إنهاء تخصيص قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة لإنشاء نادٍ اجتماعي للمحامين عليها، والذي تضمن الآتي:

تشكل لجنة لتنفيذ هذه الالتزامات والتعهدات واتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء بها وبكل المطلوب في المواقيت المحددة وفقا للضوابط التي نص عليها الخطاب: مجدي سخي وسعيد عبد الخالق وسيد عبد الغني ومحمد فزاع، عضو مجلس النقابة العامة.





تقرر أن يضاف إلى تشكيل اللجنة: محمد عبد العظيم كركاب، عضو مجلس النقابة العامة.









وكان رجائي عطية، نقيب المحامين، قد أصدرا قرارًا بنقل 3 موظفين، وذلك استكمالًا لحركة التنقلات التي تمت خلال الأيام الماضية.







