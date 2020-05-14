AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الفتوى والتشريع: لا يجوز محو العقوبات التأديبية الموقعة على طلاب الجامعات

الخميس 14/مايو/2020 - 12:54 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد زهير

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري هاشم الشيخ، النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، إلى عدم جواز محو العقوبة التأديبية الموقعة على طلاب الجامعات. 


وتأسست الفتوى على أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 ، نصّ على خضوع الطلاب للنظام التأديبي، وناط باللائحة التنفيذية لهذا القانون بيان هذا النظام وتحديد العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطلاب.


وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها تنظيما قانونيا متكاملا لتأديب الطلاب بالجامعات، وذلك على النحو الوارد في المواد من (124) إلى (129) منها، تحديد العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطلاب، والهيئات المختصة بتوقيع أي من تلك العقوبات.


كما تضمنت اللائحة حظر توقيع بعض العقوبات إلا بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه، ولم يرد بهذا التنظيم التأديبى المتكامل أحكام خاصة بشأن محو العقوبات التأديبية، وورد قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، ولائحته التنفيذية خلوا من النص على محو تلك العقوبات.


وانتهت الفتوى أن اللائحة يتبين منها أن نظام تأديب طلاب الجامعات لا يعرف نظام محو العقوبات، وعلى ذلك فإن نظام محو العقوبات التأديبية لا يسرى على العقوبات التي توقع على طلاب الجامعات، بحسبان أن المشرع لو أراد خضوع طلاب الجامعات لنظام محو العقوبات التأديبية لما أعوزه النص على ذلك صراحة، وفى سكوته ما يكفى لوجوب الالتزام بنصوص القانون ولائحته التنفيذية فحسب، فلا يجوز الخروج عليها باستعارة أحكام لا تتسع لها عبارات هذه النصوص بل يتضمن إضافة واستحداثًا إلى هذه الأحكام، مما يعتبر من قبيل التشريع المبتدأ، وهو ما لا يجوز قانونًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة مزاولة مهنة العلاج النفسى بدون ترخيص.. مشروع قانون

الوزراء يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات.. تفاصيل

مدبولى يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

ترشيحاتنا

صدى البلد يكشف حقيقة وفاة الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة داخل منزله بطنطا

حكايات رمضانية.. تعادل مثير بين الأهلي والزمالك قاريًا.. وإنهاء عقدة استمرت 20 عاما

مركز التنبؤ بالطقس يحذر المواطنين من سقوط الأمطار على مدار ٣ أيام

طفح جلدي.. سيدة تشرح الأعراض التي ظهرت على طفلها بعد إصابته بفيروس كورونا.. صور

معلومات لا تعرفها عن شبيه عمر الشريف

بسبب كورونا.. طبيب مستشفى بلطيم يكشف سبب ضياع بصره

AdvertisementS

عقوبات لغير الملتزمين .. الحكومة: الإعلان عن تفاصيل خطة التعايش مع كورونا في مصر

كبيرة علماء الصحة العالمية: السيطرة على جائحة كورونا خلال 4 إلى 5 سنوات

كورونا في مصر.. ماذا حدث خلال أسبوع في أوقات حظر التجول؟

وزيرة الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا في مصر.. نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.. تحذير من موجة ثانية.. و5 جهات لن تعود للعمل في ظل الأزمة

آيتان بالقرآن تغنيك عن قيام الليل فى العشر الأواخر من رمضان

خطة التعايش مع فيروس كورونا.. 10 أماكن شددت وزارة الصحة على تطهيرها

عميد معهد القلب السابق يقدم 4 اقتراحات للدولة للتعايش مع كورونا خلال الفترة القادمة

بدون مكياج.. زوجة وابنتا أحمد زاهر يتألقن في أحدث ظهور ..شاهد

بعد تصريحات تامر أمين الجريئة.. ياسمين الخطيب مطلوبة على جوجل

لا تقبلها أو تختلط بها.. طبيب يحذر أصحاب القطط من كورونا

النواب يقترح عقوبات لمخالفة خطة التعايش مع كورونا فى مصر

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو.. بطلة عائلة زيزى.. عاشت فى الإمارات وماتت بعد أداء فريضة الحج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم 10 نصائح عليك اللجوء إليها عند التعرض لحادث سيارة.. فيديو وصور

للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم 11 قرية في البحيرة

كيف احتفل أول مستشفى عزل بمصر باليوم العالمي للتمريض