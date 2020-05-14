الحبس والغرامة.. تفاصيل عقوبات مخالفة التعايش مع فيروس كورونا

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن القانون أعطى لوزير الصحة إصدار القرارات والإجراءات التي تراها مناسبة للوقاية من الأمراض، مشيرةً إلى أن ما أعلنته وزارة الصحة من إجراءات للتعايش مع فيروس كورونا المستجد جيدة وتحتاج فقط لالتزام المواطنين.





وأوضحت النائبة إيناس عبد الحليم، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القانون نص على عقوبات صارمة لمن يخالف الإجراءات الصحية التي تعلن عنها وزارة الصحة للوقاية من الأمراض المعدية، والتي جاء من بينها فيروس كورونا، وتصل تلك العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.





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وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بإلزام المواطنين بارتداء الكامات فقد نص القانون على غرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.





وصرحت الدكتورة إيناس عبد الحليم أن التعايش مع الفيروس يختلف من فترة لأخرى، وذلك يرجع إلى حجم الإصابات سواء زادت او قلت، كما أن الفيروس من الممكن أن يتمحور، وبذلك تختلف مع إجراءات التعايش.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان خطة التعايش مع فيروس كورونا، وقد تضمنت الآتي:





الحد من انتشار المرض والوفيات التي قد تنجم عن الحالات الجديدة.

تحقيق التوازن بین دوران عجلة الحياة الطبيعية وبين استمرار الإجراءات الاحترازية.

التعافي المجتمعي من آثار الكورونا والتخلص التدريجي من الآثار النفسية الناجمة عن أزمة الكورونا.

تفادي التكدس المقترن بأي نوع من الخدمات وخاصة التسوق والنقل.





المحاور الرئيسية





- تحديد اشتراطات أساسية للعمل من المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة.

- نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.

-استمرار كافة أنشطة التباعد الاجتماعي والحد من التزاحم.

-الأنشطة الذكية لتفادي التجمعات.

-الحفاظ على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

-تشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة.









المرحلة التنفيذية





يعتمد تنفيذ تلك الخطة على ثلاث مراحل رئيسية:





الأولى.. مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة.





التوقيت الزمني: فوري.









الثانية.. مرحلة الإجراءات المتوسطة:





البداية: نهاية المرحلة السابقة.





النهاية: مرور 28 يوما.









المرحلة الثالثة.. مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة:





التوقيت الزمني: مستمر.





البداية: نهاية المرحلة السابقة.





النهاية: مستمر حتى صدور قرارات أخري منظمة أو إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوي المنخفض.

مؤشرات التقييم العامة





- أعداد الحالات والوفيات بكل محافظة ومعدلات الوفاة، و في حالة وجود دالة وبائية على حدوث انتكاسة تعود المحافظة إلى المرحلة الأولى ( مرحلة الإجراءات الصارمة).

- بنهاية المرحلة الثانية في جميع المحافظات واعلان الانحسار التام للمرض يتم الانتقال إلى مرحلة الحياة الطبيعية وترصد المرض روتينية ضمن منظومة ترصد الأمراض المعدية بجميع المنشآت الصحية.





الشركات والمؤسسات





أما فيما يخص المؤسسات والشركات، أوضحت الوزارة، 3 مراحل تشمل الإجراءات المشددة، والمتوسطة، والمنخفضة.





وأضافت أن هناك عدة بنود سيتم تفعيلها في المؤسسات والشركات، بتنظيف وتطهير المكاتب علي مدار 24 ساعة، والحد من التزاحم، والتقييم الصحي عند نقاط الدخول، وتوفير المستلزمات الوقائية اللازمة.





وجاءت الإجراءات كالتالي:-





- تنظيم وتطهير المكاتب علي مدار 24 ساعه والحد من التزاحم.

- يمنع دخول أي شخص إلى المؤسسة أو الشركة إلا وهو مرتديا الكمامة.

-الحرص على تنظيف وتطهير الأماكن المشتركة بين العاملين والمكاتب.

- الحرص على تطهير الحمامات بعد كل استخدام

- التأكد من تطهير مداخل اماكن العمل واماكن الزوار بشكل مستمر

- غلق اماكن التجمع والترفيه تماما داخل اماكن العمل

- تزويد الموظفين والعملاء بمطهرات الأيدي مناديل ورقية وأوعية قمامة

-تنظيف وتطهير الانسكابات

-مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة وعدم رج الفلتر لتفادي تدافع الغبار وضرورة اجراء ذلك على الأرض وبعيدا عن بيئة العمل والمترددين من المواطنين.

- منع التزاحم والحد من الكثافة بتشغيل الحد الأدني الذي يسمح باستمرار العمل بالمؤسسة أو الشركة

- اتباع سياسات مكافحة انتقال العدوي بالتعامل مع النفايات بطريقة آمنة

- غلق صالات الطعام حال وجودها

- الحفاظ على التهوية الجيدة.





التقييم الصحي عند نقاط الدخول:-





- التأكد من التقييم الصحي وقياس درجة الحرارة لكل من العاملين والزائرين واي شخص يدخل المنشأة.





- قياس الحرارة مرتين على الاقل يوميا مرة عند الحضور - مرة في نصف اليوم علي ان تهتم الشركات بهذا الاجراء ويفضل أن يقترن ذلك الاجراء بأداء الموظفين للحث علي اهميته





- الموظفين الذين قد يظهر عليهم اعراض غير مسموح لهم بالذهاب للعمل، و توفير مكان للعزل.

- يفضل عمل كبار السن والسيدات الحوامل من المنزل قدر المستطاع.





توفير المستلزمات الوقائية اللازمة:





- تزويد الموظفين والعملاء بمطهرات للايدي والماسكات مناديل ورقية وأوعية قمامة.





-جميع الموظفين و الزوار يجب عليهم ارتداء الماسكات بشكل مستمر منذ دخول المنشأة وحتي الخروج منها.





-شراء المستلزمات الوقائية اللازمة تكون من مسئولية ادارة الشركة )مكان العمل(.





- يجب توفير مطهرات الايدي بشكل مستمر وفي اماكن واضحة وبعبوات سهلة الاستخدام يمكن ملاها.





- استخدام الاكواب الورقية احادية الاستخدام وتوفير الملاعق أحادية الاستخدام.





-منع الازدحام في اماكن العمل مسئولية مباشرة لمدير المنشأة.





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المولات والأسواق

أعلنت وزارة الصحة، عن الإجراءات المتخذة، للتعايش مع فيروس كورونا بالمولات والاسواق، وجائت مرحلة الإجراءات المشددة كالتالي:-





- يمنع دخول أي شخص إلى المولات أو الأسواق أو المحال التجارية إلا وهو مرتديا الكمامة.





- يراعى ألا تزيد كثافة المولات والأسواق عن 50% من القدرة الاستيعابية.





-تطهير على مدار 24 ساعة للأماكن المشتركة مثل الحمامات العامه بعد كل استخدام و اماكن الدخول المشتركة.





-إغلاق الساحات الخاصة بالمطاعم





- مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة وعدم رج الفلاتر لتفادى تدافع الغبار وضرورة اجراء ذلك على الأرض وبعيدا عن بيئة العمل والمترددين من المواطنين.





-منع التزاحم والحد من كثافة العمل بتشغيل الحد الأدني الذي يسمح باستمرار العمل.





التقييم الصحي عند الدخول:-





- تدريب فريق من العاملين على كيفية التصرف في حاله اكتشاف حالة ايجابية ومباد مكافحة العدوى وابقائهم سالمین.

- التأكد من صحه جميع الزوار والعاملين وقياس درجه حرارته عند الدخول

-وجود غرفه خاصه العزل في حاله اشتباه بحاله ايجابية

-فتح جميع أبواب الدخول ووضع سياسات مقننه لكل مؤسسة لمنع التزاحم.

-التشديد على ارتداء كبار السن أكبر من 50 سنه) والاطفال من سن 13-3 سنه لكمامات قبل الدخول ويوص بقائهم بالمنزل.

-يفضل عمل كبار السن والسيدات الحوامل من المنزل قدر المستطاع.





توفير المستلزمات الوقائية اللازمة:





- ارتداء جميع الأشخاص قناعات للوجه وقفازات ووجود مطهرات للديدي بجميع الاماكن





- توفير منفذ لصرف الكمامات والمواد المطهرة والتأكد من توافر الكميات الكافية





- تطهير البضائع التي يتم تداولها بين مختلف الافراد مثل الملابس التي يتم قياسها وبالنسبة لمستحضرات الشخصية مثل أدوات التجميل ممنوع تجربتها ومنع تطبيق سياسة السماح بالاسترجاع.





- تشجيع استخدام الدفع الالكتروني في جميع المحلات التجارية واستخدام الدفع النقدى فن أضيق الحدود.





-الحفاظ على مسافة لاتقل عن 2 متر بين الافراد في الأماكن العامة.





- المصاعد تعمل بقدرة 30% فقط من طاقتها الاستيعابية مع وضع علامات ملصقه على الارض لتوضيح المسافات.





5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا





حددت وزارة الصحة، في خطتها للتعايش مع فيروس كورونا، 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا، نظرا لوجود خطر كبير من انتشار العدوى بسببها، وهي الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية، والمطاعم على أن يتم استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حاليا كذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات، وصالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية، وعدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات".

المصانع ومواقع البناء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خطة التعايش مع فيروس كورونا في مصر، بالمصانع ومواقع البناء.





-يمنع دخول أي شخص إلى أماكن العمل إلا وهو مرتديا الكمامة.





-تحتاج المصانع إلى التطهير على مدار 24 ساعه للأماكن المشتركة مثل الحمامات العامه بعد كل استخدام وأماكن الدخول المشتركه.





-تطهير المواد أثناء التسليم والاستلام، وم سح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة وعدم رج الفلتر لتفادي تدافع الغبار وضرورة اجراء ذلك على الأرض وبعيدا عن بيئة العمل والمترددين من المواطنين.





- منع التزاحم والحد من كثافة العمل بتشغيل الحد الأدني الذي يسمح باستمرار العمل.





التقييم الصحي عند نقاط الدخول:-





-عزل العمال المشتبه بهم حتى وصول السلطات، تعد المصانع غرفة لعزل الشخص المشتبه به.





- إبلاغ السلطات بمجرد ظهور الأعراض على أي من العاملين في الموقع





-قياس درجة حرارة العمل بمجرد نزولهم للموقع





- التأكد من أن جميع العاملين يرتدون معدات الوقاية الشخصية (كمامات وقفازات ونظارات)





-على جميع العاملين البقاء داخل الموقع خلال مدة العمل ولا يسمح لهم بالخروج من موقع البناء.





- تجنب الازدحام داخل منطقة العمل والمصاعد والرافعات والمكاتب وأماكن الراحة، و توزيع أوقات راحة العمال





8.يفضل عمل كبار السن والسيدات الحوامل من المنزل قدر المستطاع.





توفير المستلزمات الوقائية اللازمة:-





-توفير منافذ لصرف الكمامات والمواد المطهرة والتأكد من توفر كميات مناسبه بها

-توفير مجموعة حماية كاملة لأمين المخزن

-التأكيد على استخدام القفازات والأقنعة ووضع مطهرات اليد في جميع الأماكن.





العمل في ورديات:-





يسمح للمصانع أن تعمل على مدار 24 ساعة - ولكنها مقسمة ورديات ليلا ونهازا لضمان ألا تزيد القدرة الاستيعابية عن 30%.









الحجر الصحي الخاص بالامدادات وتخزين البضائع:-





- تطهير الصناديق بعد إزالة الأغلفة الخارجية





-عزل وتطهير البضائع.





-يجب أن يحافظ منفذ البيع بالتجزئة على مسئولية النظافة الصحية لجدولة التسليم والاستلام.





التباعد بوسائل النقل الخاصة بالمصانع:-





- زيادة حافلات النقل للعمال من وإلى المصنع لضمان قواعد التباعد الاجتماعي ( 2 م).





وسائل المواصلات





وجاءت مرحلة الإجراءات المشددة كالآتي:-





-يجب استخدام الكمامات اثناء التواجد في المواصلات العامة

- مراعاة العدد الأقصى للافراد بكل عربة مع فرض مساحات تباعد كافية.

- في حال وجود مصاعد بالمحطات ( اتباع سبل الوقاية والتباعد المجتمعي والالتزام بالحد الأقصى للركاب).





إجراءات منع التزاحم و تقليص مده الانتظار بين عربات المترو والقطار والباص:-





-يمنع دخول المواطن المترو أو القطارات أو المواصلات العامة أو الخاصة إلا وهو مرتديا الكمامة.

- تحديد وقت قصير لمعدل التقاطر في محطات المترو والقطار.

-زيادة عدد العربات والقطارات على الخط الواحد

-وجود عربات وقطارات جاهزة للتشغيل في حال حدوث تزاحم.

- التوعية المجتمعية عن طريق فريق عمل المحطات والامن

-زيادة اعداد الأتوبيسات العامة لتقليل مدة الانتظار

- مراعاة ساعات الذروة وخروج الموظفين

-زيادة منافذ توزيع التذاكر وصرف كمامات مع التذكرة.

- تشجيع استخدام المحافظ الالكترونية للتذاكر





التهوية الجيدة والتطهير:-

- توافر منافذ جيدة للتهوية في وسيلة المواصلات.

- ينصح بعدم استخدام التكييف الا بوجود نوع معين من الفلتر أو الحرص على تنظيف الفلتر دوريا

-مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة وعدم رج الفلتر لتفادي تدافع الغبار وضرورة اجراء ذلك على الأرض وبعيدا عن بيئة العمل والمترد دين من المواطنين.





الفنادق

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإجراءات المشددة المتبعة للتعايش مع فيروس كورونا المرحلة المقبلة بالفنادق.





وجاءت الإجراءات المشددة كالتالي:-





- يجب على الفنادق الراغبة في التشغيل التقدم بطلب لعمل مراجعة وتفتيش )Audit( وفقا لمعايير السلامة الصحية التي سيتم تعميمها من خلال غرفة المنشات الفندقية، وفي حالة اجتياز الفندق عملية المراجعة والتفتيش صدر له شهادة سليمة صحية.

-خلق علامة تجارية ( Brand ) شهادة السلامة الصحية وتوثيقها داخل وخارج مصر

- يتم إجراء عملية المراجعة والتفتيش خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

-تصدر وزارة السياحة والآثار قرارا وزاريا ملزمة باستيفاء إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية ويتعرض الفندق المخالفه عقوبة الغلق.

-عدم تجاوز سعة الغرفة شخصين بالغين، وطفل واحد بالغرف العائلية.

-توفير لافتات توعوية حول طرق منع انتشار العدوي.

- أقصى حمولة للمصعد 50% من قدرته الاستيعابية.

-توفير الكمامات والمواد المطهرة والتأكد من التزام العاملين بمهمات الوقاية.

- توفير التهوية الجيدة في جميع الأماكن.

-يتم تحديد نظام الو الإعاشة ( Board ) بمعركة الفندق.

- مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة.

- منع التزاحم والحد من الكثافة يتشغيل الحد الأدني الذي يسمح باستمرار العمل بالمؤسسة أو الشركة.

- توزيع التسكين بالفندق بحيث تكون غرفة بها نزاء والمجاورة لها خالية مع وضع ديسبينسر كحولي أمام كل غرفة.





الحفلات و الترفيه:-

- عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق وحظر كافة أنواع النشاط الليل بالفندق عدم السماح بتشغيل كازينوهات العاب المائدة.





أدوات الوقاية:-

- التزام المنشآت الفندقية بتوفير أدوات الحماية الشخصية للعاملين والنزلاء أدوات تطهير أقنعة قفازات إلخ.



