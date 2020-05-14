المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تصدر تقرير فعالية التنمية المستدامة السنوي 2019

مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، اليوم عن إصدار تقرير فعالية التنمية المستدامة السنوي لعام 2019. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2019، اعتمدت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عمليات تمويل تجارة بقيمة 5,8 مليار دولار أمريكي، بزيادة 12٪ عن العام السابق، وذلك بهدف تحسين وتنمية التجارة بين الدول الأعضاء. أعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضوللتنمية (IsDB)، اليوم عن إصدار تقرير فعالية التنمية المستدامة السنوي لعام 2019. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2019، اعتمدت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عمليات تمويل تجارة بقيمة 5,8 مليار دولار أمريكي، بزيادة 12٪ عن العام السابق، وذلك بهدف تحسين وتنمية التجارة بين الدول الأعضاء.





دولار أمريكي لتحسين سبل العيش للملايين من الناس تماشيًا مع تطلعات المؤسسة الأسمى والأكثر شمولًا المتمثلة في تحقيق الأهداف المبيّنة في خطة التنمية المستدامة (SDGs) التي وضعتها الأمم المتحدة. وبلغت قيمة التمويل في الدول التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في قارة آسيا ودول رابطة الدول المستقلة إجمالي 2,6 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة التمويل في الدول الإفريقية الأعضاء إجمالي2,4 مليار دولار أمريكي. ومن ضمن هذا المبلغ، تم سحب 5 ملياراتلتحسين سبل العيش للملايين من الناس تماشيًا مع تطلعات المؤسسة الأسمى والأكثر شمولًا المتمثلة في تحقيق الأهداف المبيّنة في خطة التنمية المستدامة (SDGs) التي وضعتها الأمم المتحدة. وبلغت قيمة التمويل في الدول التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في قارة آسيا ودول رابطة الدول المستقلة إجمالي 2,6 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة التمويل في الدول الإفريقية الأعضاء إجمالي2,4 مليار دولار أمريكي.





ولبلورة أهداف التنمية المستدامة المذكورة، والتي تشمل إنهاء الفقر وتوفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد والقضاء على الجوع وضمان الحصول على الطاقة النظيفة بتكلفة ميسورة قدمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال العام 2019 تمويلًا بقيمة 2,1 مليار دولار أمريكي لصالح الدول الأعضاء الأقل نموًا، والتي مثلت 36٪ من إجمالي محفظة التمويل التجاري. وفضلًا عن ذلك، تم تقديم تمويلات بأكثر من 3,9 مليار دولار أمريكي لدعم التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.









ويركز التقرير الصادر بعنوان: إطعام الكوكب، على دور ومشاركة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في سلاسل القيمة الغذائية الزراعية العالمية والأمن الغذائي. ويشمل التقرير أبرز ملامح التأثير الإيجابي للمؤسسة عبر قطاعات النمو الحيوية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للعام 2019، وتتجلى في ما يلي:





الطاقة: تم سحب تمويلات بقيمة 3,7 مليار دولار أمريكي لاستيراد الوقود الأحفوري، بما في ذلك 1,5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، لدعم القطاعات الحيوية كالزراعة والبناء والطاقة والنقل، مع توفير فرص متزايدة للاستفادة من الطاقة لنحو 13 مليون شخص. : تم سحب تمويلات بقيمة 3,7 مليار دولار أمريكي لاستيراد الوقود الأحفوري، بما في ذلك 1,5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، لدعم القطاعات الحيوية كالزراعة والبناء والطاقة والنقل، مع توفير فرص متزايدة للاستفادة من الطاقة لنحو 13 مليون شخص.





الأغذية والزراعة : تم سحب تمويلات بمبلغ 755 مليون دولار أمريكي على واردات الأغذية والمبادرات الزراعية، بما في ذلك التدريب على أفضل ممارسات تقنيات الزراعة، وهو ما لعب دورًا في زيادة الدخل لأكثر من 500 ألف مزارع. : تم سحب تمويلات بمبلغ 755 مليون دولار أمريكي على واردات الأغذية والمبادرات الزراعية، بما في ذلك التدريب على أفضل ممارسات تقنيات الزراعة، وهو ما لعب دورًا في زيادة الدخل لأكثر من 500 ألف مزارع.

أعيد توزيع 290 ​​مليون دولار أمريكي على منتجي القطن والفول السوداني في غرب أفريقيا.





تم سحب 465 مليون دولار أمريكي لتمويل عمليات استيراد ما يزيد عن 1,3 مليون طن من القمح و260 ألف طن من الأرز، من بين السلع الأساسية الأخرى، مثل الحبوب، وذلك لضمان الأمن الغذائي.









الشركات الصغيرة والمتوسطة: تم تخصيص تمويلات بقيمة 367,9 مليون دولار أمريكي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ عدد المستفيدين من التمويلات التي تم صرفها ما يقرب من 120 شركة، وهذا بدوره ساهم في الحفاظ على 45 ألف وظيفة. كما عملت المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة على خلق بيئة مواتية من خلال بناء القدرات لتعزيز الوصول إلى التمويل. دعم وتنمية: تم تخصيص تمويلات بقيمة 367,9 مليون دولار أمريكي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ عدد المستفيدين من التمويلات التي تم صرفها ما يقرب من 120 شركة، وهذا بدوره ساهم في الحفاظ على 45 ألف وظيفة. كما عملت المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة على خلق بيئة مواتية من خلال بناء القدرات لتعزيز الوصول إلى التمويل.

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ودورها في دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي الشامل والمستدام في الدول النامية. ومن خلال مواءمة التمويل التجاري ومبادرات التنمية، نقوم بتقديم حلول تجارية متكاملة مصممة لتلبية احتياجات الدول الأعضاء لتشمل القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والطاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة. متحدثًا بإيجاز عن أبرز إنجازات المؤسسة للعام 2019، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، "إن أهداف تقرير فعالية التنمية المستدامة السنوي تبيّن مدى أهمية عمللتمويل التجارة ودورها في دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي الشامل والمستدام في الدول النامية. ومن خلال مواءمة التمويل التجاري ومبادرات التنمية، نقوم بتقديم حلول تجارية متكاملة مصممة لتلبية احتياجات الدول الأعضاء لتشمل القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والطاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة.





تكتسب سلاسل القيمة العالمية أهمية متزايدة على جدول أعمال التنمية نظرًا لدورها في الحد من الفقر في المناطق الريفية وضمان الأمن الغذائي"

في عام 2019، أبرمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اتفاقيات إطارية بقيمة 4,8 مليار دولار أمريكي مع 9 دول، من ضمنها: أوزبكستان ومالي والنيجر وجيبوتي وجزر المالديف وطاجيكستان وجمهورية قيرغيزستان وسورينام والسنغال. كما قدمت المؤسسة 1,2 مليون دولار أمريكي على شكل منح تدعم مبادرات تنمية القدرات التجارية في الزراعة، والمؤسسات المالية، وبرامج بناء القدرات وخطط تحسين التجارة.

يمكنكم تنزيل التقرير هنا: https://itfc-idb.cld.bz/ITFC-2019-Annual-Development-Effectiveness-Report

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عن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC):

أُنشئت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)- عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) بهدف النهوض بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأمر الذي سيسهم في نهاية المطاف في تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تحسين الأوضاح الاجتماعية والاقتصادية للشعوب في جميع أنحاء العالم. وقد بدأت المؤسسة عملياتها التشغيلية في يناير 2008، حيث قدمت المؤسسة أكثر من 51 مليار دولار أمريكي من تمويل التجارة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مما جعلها مؤسسة رائدة في مجال توفير الحلول التجارية لاحتياجات الدول الأعضاء. وإنطلاقًا من رسالة المؤسسة في أن تكون محفِّزًا لتنمية التجارة البينية للدول وما هو أبعد من ذلك، تساعد المؤسسة الكيانات في هذه الدول على زيادة فرصها للحصول على تمويل تجاري وتوفر لها الأدوات اللازمة لبناء القدرات المتصلة بالتجارة والتي تمكنها من المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية.

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