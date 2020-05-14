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أخبار البلد

رئيس "الصداقة البرلمانية المصرية الصينية": التعاون بين القاهرة وبكين نموذج رائع فى مواجهة "كورونا"

الخميس 14/مايو/2020 - 03:22 م
محمد فرج عامر
محمد فرج عامر
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أ ش أ
قال رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية- الصينية النائب محمد فرج عامر إن التعاون بين القاهرة وبكين في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) يعد نموذجًا رائعًا يجب أن تقتدى به دول العالم لمواجهة انتشار الفيروس.

وأشاد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب فرج عامر -في بيان اليوم الخميس- بتصريحات السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج التي أكد فيها دعم بلاده الثابت لمكافحة مصر وباء "كورونا " المستجد بإجراءات عملية تعكس بشكل كامل عمق الصداقة بين البلدين.

وأشار إلى أن مصر والصين تحتفلان بذكرى مرور 64 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في الثلاثين من مايو الجاري.. منوها بتأكيد السفير الصيني بأن بلاده دعمت بقوة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأضاف عامر أن الشعبين المصري والصيني وقفا بحزم للحيلولة دون تفشي وباء "كورونا" المستجد وأن "بكين" سلمت القاهرة الدفعة الثانية من المساعدات الطبية، وأن الدفعة الثالثة من هذه المساعدات ستصل إلى مصر قريبًا.

وتابع: "مصر ستتغلب على هذا الوباء بفضل الجهود المشتركة بين القاهرة وبكين وأن العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين ستتعمق بشكل أكبر بعد تجاوز هذه المرحلة من تفشي الوباء".

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