تعليم البرلمان تطالب بعرض خطة العام المقبل بعد إعلان التعايش مع كورونا

أيدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، إجراءات التعايش مع فيروس كورونا التي أعلنت عنها وزارة الصحة، والتي جاء من بينها وقف الدراسة بالمدارس والجامعات.





وقالت النائبة ماجدة نصر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن المدارس والجامعات سوف تكون بؤرة لانتشار فيروس كورونا في حال تم إعادة الدراسة بها، نظرًا للتجمعات التي تكون في كليهما وطبيعة الاختلاط بين الطلاب، لذا يلزم استمرار تعليق الدراسة بهما.





وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، أن استمرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات يحتم على وزارتي التعليم والتعليم العالي وضع خطة لكيفية إدارة السنة التعليمية بشكل طبيعي، على أن تكون هناك امتحانات حقيقية وليس مجرد نجاح وسقوط فقط، مشيرةً إلى أن اللجنة سوف تطلب من الوزارتين خطتهما للعام المقبل.





كما أشارت إلى ضرورة أن يكون هناك تدريب للمعلمين على الخطة الجديدة التي ستكون عليها العملية التعليمية.