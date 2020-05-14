الحشيش زي الخمر.. خالد الجندي: شاركت في مسلسل الباطنية لإيصال رسالة دعوية.. فيديو

وتابع: «كل التحية والاحترام لهذا العمل الوطني الرائع، الذي يتابعه الملايين بحب؛ لتزكية روح التضحية والبسالة والشهادة في سبيل الله والوطن»، مشيرًا إلى أن «الاختيار تخليد لذكرى الشهيد الحي أحمد المنسي».

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خالد الجندي: لدينا قرآنان ووحيان .. فيديو





كما حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من التقليل من الحديث الضعيف، لافتا إلى أن هذه الأحاديث ليست مكذوبة، ولكنها اقل من الحسن والصحيح، وأعلى من الحديث الموضوع.



