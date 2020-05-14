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ديني

الحشيش زي الخمر.. خالد الجندي: شاركت في مسلسل الباطنية لإيصال رسالة دعوية.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 06:47 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمود ضاحي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه ظهر في الحلقة الأخيرة من مسلسل «الباطنية»؛ لإيصال رسالة دعوية، موضحًا «فهّمت الناس إن الحشيش زي البيرة والخمر؛ لأن بعض الأفراد لم يعلموا أن الحشيش حرام، وكانوا يشربونه كأعشاب».


فيما أشاد الجندي خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الخميس، بمسلسل «الاختيار» الذي يجسد قصة الشهيد الراحل أحمد المنسي، قائلًا إن «المسلسل يعيد بوصلة الوطنية الصحيحة بعيدا عن الدجالين والأفاقين».

وتابع: «كل التحية والاحترام لهذا العمل الوطني الرائع، الذي يتابعه الملايين بحب؛ لتزكية روح التضحية والبسالة والشهادة في سبيل الله والوطن»، مشيرًا إلى أن «الاختيار تخليد لذكرى الشهيد الحي أحمد المنسي».

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كما حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من التقليل من الحديث الضعيف، لافتا إلى أن هذه الأحاديث ليست مكذوبة، ولكنها اقل من الحسن والصحيح، وأعلى من الحديث الموضوع.

وقال الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "الحديث الضعيف لازم يحترم، لأنه يؤخذ به في فضائل الأعمال، وانا حزين ان ظهر شخص يقول حديث ضعيف، عن رمضان اوله رحمه وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، لكن أجمعت الأمة على قبوله وهو صحيح المعنى، فالحديث الضعيف يمكن أن يكون قاله النبى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هناك ضعفا فى إسناده".
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