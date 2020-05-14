معتصم النهار: أحمد السقا شخصية محبوبة من الجميع.. فيديو

قال النجم السوري مُعتصم النهار، إن الفنان أحمد السقا من الشخصيات الخطيرة فى كل مكان، مؤكدا أنه أدى بعض التدريبات للفوز عليه فى حلقة اغلب السقا اليوم.





وأوضح معتصم النهار أن المكان الذى يتواجد فيه أحمد السقا تشعر فيه بالخطورة والتوتر لأنه منافس قوي، قائلا إن الاختلاف فى اللعب مع السقا لا يفسد للحب والود قضية.





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وأكد معتصم النهار خلال حواره ببرنامج اغلب السقا المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم رزان مغربي: "والله لما كنت بتابع الدراما المصرية فى الماضى كنت أتمنى مقابلة أحمد السقا، ولم أتوقع مقابلته".





وأشار معتصم النهار، إلى أن أحمد السقا محبوب من الجميع سواء من زملائه أو من المواطنين.