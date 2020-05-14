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توك شو

إدوارد: عن مشاركته في فيلم أحاسيس: مش أنا إللي أعمل ده.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 08:07 م
ادوارد
ادوارد
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هاني حسين
قال الفنان إدوارد، إن الفيلم الذي ندم على المشاركة فيه، هو فيلم أحاسيس.

وأضاف إدوارد في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس": "اشتركت في فيلم احاسيس لان مخرج الفيلم كان منتجا كبيرا وطلب مني المشاركة".

وتابع إدوارد: المخرج وقف جنبي في فيلم بحب السيما وكان لازم ارد الجميل ده".

وأردف: "فيلم احاسيس خسرني جمهور واغلبه من الأطفال  ومش انا اللي اعمل ده.. فكرة فيلم أحاسيس جميلة ولكن لم ينبغي ان امثل هذا الدور على الإطلاق".

واستطرد ادوارد: "لدي عدد كبير  الإفيهات التي يتذكرها جمهور الوطن العربي، ويذكرونني بها كلما سافرت".

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