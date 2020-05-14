إدوارد: عن مشاركته في فيلم أحاسيس: مش أنا إللي أعمل ده.. فيديو

قال الفنان إدوارد، إن الفيلم الذي ندم على المشاركة فيه، هو فيلم أحاسيس.
وأضاف إدوارد في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس": "اشتركت في فيلم احاسيس لان مخرج الفيلم كان منتجا كبيرا وطلب مني المشاركة".
وتابع إدوارد: المخرج وقف جنبي في فيلم بحب السيما وكان لازم ارد الجميل ده".
وأردف: "فيلم احاسيس خسرني جمهور واغلبه من الأطفال ومش انا اللي اعمل ده.. فكرة فيلم أحاسيس جميلة ولكن لم ينبغي ان امثل هذا الدور على الإطلاق".
واستطرد ادوارد: "لدي عدد كبير الإفيهات التي يتذكرها جمهور الوطن العربي، ويذكرونني بها كلما سافرت".