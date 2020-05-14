AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السقا يصف هذه اللعبة بالأصعب.. ويستسلم أمام معتصم النهار.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 08:39 م
الفنان أحمد السقا
الفنان أحمد السقا
Advertisements
البهي عمرو

فاز النجم السوري مُعتصم النهار، على الفنان أحمد السقا فى لعبة "فك المسمار من الخشب بالمفك" ببرنامج " اغلب السقا".


وقال معتصم النهار خلال حواره ببرنامج اغلب السقا المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم رزان مغربي أن " هذه اللعبة صعبة للغاية ولكن سيفوز على أحمد السقا".


وأشار النهار، الى أنه يركز فى اللعبة للفوز على أحمد السقا فى مسابقة اغلب السقا، ولن يستسلم له.


وأكد النجم أحمد السقا أنه لا يستطيع الفوز على معتصم لأن اللعبة صعبة للغاية، واستسلم السقا فى وسط اللعب ولم يستكمل .


وأشارت رزان مغربي مقدمة البرنامج الى أن النجم مُعتصم النهار، لديه قدرات مميزة فى المسك بالمفك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد السقا يحرج محمد هنيدي ويسحقه في كرة القدم

فشل ذريع لـ محمد هنيدي في لعبة سيف الساموراي ببرنامج اغلب السقا

ممكن تشتغل كهربائي.. نوال الزغبي تتفوق على أحمد السقا في تحد صعب.. شاهد

متهزش هيبتي.. أحمد السقا لا يستسلم ويتفوق على حماده هلال.. فيديو

السقا وقصي يرقصان دبكة بمشاركة رزان مغربي في بداية رائعة للبرنامج.. فيديو

حسم الحلقة .. قصي خولى يتفوق على أحمد السقا في هذه اللعبة.. فيديو

ترشيحاتنا

عدم عودة المدارس والجامعات..تعليم البرلمان تعلق على خطة الصحة للتعايش مع كورونا

إحالة 38 متهمًا إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة تكدير السلم والأمن العام

الحكومة البريطانية تحدد موعد عودة الدوري الإنجليزي في يونيو.. تفاصيل

الرئيس الأمريكي يعلن تطوير لقاح لفيروس كورونا نهاية 2020

الكاف يكشف مصير مباريات نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا

هاربة من محكمة الأسرة.. رامز جلال لبوسي: لسانك طويل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كورونا والدبابير القاتلة.. «السحالي العملاقة» خطر جديد يهدد الولايات المتحدة

نشرة المرأة والصحة| القلب والكلى أكثر الأعضاء تضررا من كورونا....زينة تتألق على إنستجرام..طرق طبيعية للتخلص من الالتهاب الرئوي

انتبه.. علامات تشير للإصابة بـ الزهايمر