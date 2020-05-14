السقا يصف هذه اللعبة بالأصعب.. ويستسلم أمام معتصم النهار.. فيديو

فاز النجم السوري مُعتصم النهار، على الفنان أحمد السقا فى لعبة "فك المسمار من الخشب بالمفك" ببرنامج " ا غلب السقا".





وقال معتصم النهار خلال حواره ببرنامج اغلب السقا المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم رزان مغربي أن " هذه اللعبة صعبة للغاية ولكن سيفوز على أحمد السقا".





وأشار النهار، الى أنه يركز فى اللعبة للفوز على أحمد السقا فى مسابقة اغلب السقا، ولن يستسلم له.





وأكد النجم أحمد السقا أنه لا يستطيع الفوز على معتصم لأن اللعبة صعبة للغاية، واستسلم السقا فى وسط اللعب ولم يستكمل .





وأشارت رزان مغربي مقدمة البرنامج الى أن النجم مُعتصم النهار، لديه قدرات مميزة فى المسك بالمفك.