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رياضة

أخبار النادي الأهلي.. قرار إجباري على جميع العاملين.. ومصير سعد سمير مع القلعة الحمراء

الخميس 14/مايو/2020 - 09:21 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


قرر العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي،  حضور جميع العاملين والموظفين بالنادي بكمامات خاصة تحمل شعارالنادي..


أكد الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية، أن سعد سمير مازال على قوة النادي الأهلي، وليس لاعبا حرا وفقا للوائح المعمول بها فى القيد.


استنكر الاعلامى خالد الغندور نجم نادى الزمالك السابق دعوات البعض بتنصيب الأهلى بطلا لمسابقة الدورى حال إلغائه.. 
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