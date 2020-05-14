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أحمد السقا يغلب مُعتصم النهار ويتبرع بـ 100 ألف جنيه لمستشفى 57357.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 10:00 م
أحمد السقا و مُعتصم
أحمد السقا و مُعتصم النهار
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البهي عمرو
فاز النجم أحمد السقا، على النجم السوري  مُعتصم النهار وذلك في حلقة جديدة ومميزة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم "اغلب السقا".

وقد أهدى أحمد السقا  لـ مُعتصم النهار أحقية اختيار المؤسسة التى سيتبرعون لها بـ 100 ألف جنيه،  وأعلن مُعتصم النهار عن أنه سيتبرع بمبلغ الـ ١٠٠ ألف جنيه الفائز بها السقا في الحلقة لمستشفى ٥٧٣٥٧.


وقد تفوق مُعتصم النهار، خلال الجولات الأولى ولكن خطأ تسبب فيه في آخر جولة جعل السقا يفوز بالبرنامج بالكامل.

وقد قال معتصم النهار خلال حواره ببرنامج اغلب السقا المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم رزان مغربي أن " هذه اللعبة صعبة للغاية ولكنه سعيد باللعب مع أحمد السقا".




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