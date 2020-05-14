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محافظات

تحرير ٧١٥ محضرا تموينيا بدمياط

الخميس 14/مايو/2020 - 10:44 م
تحرير ٧١٥ محضرا تموينيا
تحرير ٧١٥ محضرا تموينيا بدمياط
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زينب الزغبي
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط بشن العديد من الحملات على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز خلال شهر مارس الماضي، والتى أسفرت عن تحرير ٧١٥ محضرا حيال المخالفات التى تم رصدها.

حيث تم تحرير ٢٢٨ محضرا للمخابز لوجود مخالفات جاءت من بينها نقص وزن رغيف الخبز والعمل بدون ترخيص بالإضافة إلى تحرير ٤٦٢محضرا للأسواق لوجود مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار ورصد حالات غش تجاري وعدم وجود شهادة صحية والذبح خارج المجزر، أما فيما يخص المواد البترولية فقد تم تحرير ٢٥ محضرا لعدم الإعلان عن أسعار الغاز.

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هذا بالإضافة إلى تحرير عدد ٤ محاضر جنح وذلك بعد رصد مخالفات ومضبوطات منها التصرف فى سلع تموينية و بيع سلع مجهولة المصدر، كما تستمر جهود المديرية  للتأكد من الانضباط والالتزام بالمعايير والمواصفات المطلوبة للسلع المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه جميع المخالفات.

تأتى الحملات تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض  محافظ دمياط بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالمواصفات المقررة ومكافحة جميع الممارسات الاحتكارية التى يرتكبها بعض التجار خلال الفترة الحالية وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
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