رئيس تعليم البرلمان: ننتظر عرض قانون المترولوجيا على الجلسة العامة

قال النائب سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن لجنة التعليم انتهت من مناقشة قانون المترولوجيا، وتم إحالته إلى المجلس لعرضه على الجلسة العامة قريبا، مشيرا إلى أننا ننتظر عرض القانون على الرغم من زحمة القوانين المعروضة على البرلمان.
وأشار هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون المترولوجيا يضع القوانين والقواعد التى تنظم عمليات القياس والمعايرة للمنتجات والمبيعات والأجهزة وغيرها، بحيث تكون هذه المنتجات مطابقة للمواصفات العالمية، ما ينظم وينشط الاستيراد والتصدير.
وأوضح رئيس لجنة التعليم بالبرلمان أنه حينما يتم شراء أي منتجات فلابد من وضع ضوابط ومعايير للقياسات، بحيث يتم توافرها فى هذه المنتجات.
وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة الأسبوع الماضى، بعد الانتهاء من مناقشة 50 مادة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، من أصل 241 مادة، مع الدعوة لجلسة أخرى يوم 17 مايو الجاري.
وشهدت الجلسة العامة، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي برقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل بسبب الظروف الأمنية والصحية.
كما وافق البرلمان في جلسته ، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، وفرض رسوم على البنزين والسولار.