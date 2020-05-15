رئيس تعليم البرلمان: ننتظر عرض قانون المترولوجيا على الجلسة العامة

قال النائب سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن لجنة التعليم انتهت من مناقشة قانون المترولوجيا، وتم إحالته إلى المجلس لعرضه على الجلسة العامة قريبا، مشيرا إلى أننا ننتظر عرض القانون على الرغم من زحمة القوانين المعروضة على البرلمان.





وأشار هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون المترولوجيا يضع القوانين والقواعد التى تنظم عمليات القياس والمعايرة للمنتجات والمبيعات والأجهزة وغيرها، بحيث تكون هذه المنتجات مطابقة للمواصفات العالمية، ما ينظم وينشط الاستيراد والتصدير.





وأوضح رئيس لجنة التعليم بالبرلمان أنه حينما يتم شراء أي منتجات فلابد من وضع ضوابط ومعايير للقياسات، بحيث يتم توافرها فى هذه المنتجات.



