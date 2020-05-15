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برلمان

برلماني يتقدم باقتراح لإنشاء جامعة الطفل فى مراكز الشباب

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:16 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب فتحى ندا، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أنه تقدم باقتراح برغبة لوزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالى بشأن إنشاء جامعة الطفل فى مراكز الشباب.

وأشار ندا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه تم الموافقة على اقتراحه وقامت وزاراتى الشباب والرياضة والتعليم العالى بتخصيص أماكن لجامعة الطفل فى مراكز الشباب.

وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن تجربة جامعة الطفل تم تطبيقها فى 15 جامعة بمصر، وننتظر تفعيلها فى المحافظات الحدودية، مشيرا إلى جامعة الطفل تصنف المبتكرين والموهوبين وتقوم بإظهارهم من خلال مراكز الشباب.

وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة الأسبوع الماضى، بعد الانتهاء من مناقشة 50 مادة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، من أصل 241 مادة، مع الدعوة لجلسة أخرى يوم 17 مايو الجاري.

وشهدت الجلسة العامة، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي برقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل بسبب الظروف الأمنية والصحية.

كما وافق البرلمان في جلسته ، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، وفرض رسوم على البنزين والسولار.
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