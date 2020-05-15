برلماني يتقدم باقتراح لإنشاء جامعة الطفل فى مراكز الشباب

قال النائب فتحى ندا، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أنه تقدم باقتراح برغبة لوزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالى بشأن إنشاء جامعة الطفل فى مراكز الشباب.





وأشار ندا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه تم الموافقة على اقتراحه وقامت وزاراتى الشباب والرياضة والتعليم العالى بتخصيص أماكن لجامعة الطفل فى مراكز الشباب.





وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن تجربة جامعة الطفل تم تطبيقها فى 15 جامعة بمصر، وننتظر تفعيلها فى المحافظات الحدودية، مشيرا إلى جامعة الطفل تصنف المبتكرين والموهوبين وتقوم بإظهارهم من خلال مراكز الشباب.





وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة الأسبوع الماضى، بعد الانتهاء من مناقشة 50 مادة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، من أصل 241 مادة، مع الدعوة لجلسة أخرى يوم 17 مايو الجاري.