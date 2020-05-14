بلوفر تريكو.. ميرنا نور الدين تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير.









وتألقت ميرنا نور الدين بإطلالة لافتة، مرتدية بلوفر باللون الرمادى وخطفت ميرنا الأنظار بتسريحة الشعر الجذابة، وتركته منسدلا على كتفيها.









واعتمدت ميرنا نور الدين على بعض الماكياج الجذاب بطريقة نالت إعجاب متابعيها.









يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين هو مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.









وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.









مسلسل هوجان، بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.







