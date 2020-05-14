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أخبار العالم

محافظات سعودية خالية من فيروس كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 11:38 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
كشفت وزارة الصحة السعودية ان إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، بلغت 7706 حالات، من أصل 19051 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

واوضح الموقع الإلكتروني المخصص لرصد حالات فيروس كورونا بالسعودية ان  11603 حالات في مكة المكرمة ومحافظاتها لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، من أصل 27535 حالة نشطة على مستوى المملكة.

ووفقا الموقع الإلكتروني ؛ فإن محافظتيْ الجموم ورنية لم تسجلا حالة حتى الآن، فيما تعافت أم الدوم ومركز ظلم من فيروس كورونا المستجد.

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ويشار الي ان حالات التعافي الـ 7706 توزعت على كل من العاصمة المقدسة بـ 4507، وجدة بـ 2884، والطائف بـ 269 حالة، فيما توزعت باقي الحالات على 12 محافظة ومركزًا وقرية في المنطقة.
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