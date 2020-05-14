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رياضة

رئيس مصر المقاصة: قرار إلغاء الدوري يظلم البعض.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 11:36 م
محمد عبد السلام
محمد عبد السلام
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عمرو ابوبكر
كشف محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة، عن موقف ناديه من استكمال أو إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم.

وقال عبد السلام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سوبرت، إن الدولة هي التي ستقرر استكمال أو إلغاء البطولة وهذا ننتظره ولا يوجد لدينا اتجاه معين.

وأضاف عبد السلام، إذا تم إلغاء الدوري من غير المرضي وسيصبح قرارا ظالما، هبوط آخر ثلاثة أندية في الدوري، المتبقي نصف موسم كامل.


وتابع: لا يوجد أي نادي له الحق أن يعترض على قرار إلغاء الدوري أو استكماله.

وأشار عبد السلام إلى أن، الاجتماع برؤساء الأندية أو ممثلي الأندية المصرية سيجعل الاتحاد المصري لكرة القدم يشكل وجهة نظر كبيرة وصحيحة فهو أمر لا بد منه.

وأكمل رئيس مصر المقاصة، كان لا بد من وجود لوائح في اتحاد الكرة يتم الرجوع إليها في مثل هذه الأزمات.
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