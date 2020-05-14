رئيس مصر المقاصة: قرار إلغاء الدوري يظلم البعض.. فيديو

كشف محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة ، عن موقف ناديه من استكمال أو إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم.





وقال عبد السلام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سوبرت، إن الدولة هي التي ستقرر استكمال أو إلغاء البطولة وهذا ننتظره ولا يوجد لدينا اتجاه معين.





وأضاف عبد السلام، إذا تم إلغاء الدوري من غير المرضي وسيصبح قرارا ظالما، هبوط آخر ثلاثة أندية في الدوري، المتبقي نصف موسم كامل.









وتابع: لا يوجد أي نادي له الحق أن يعترض على قرار إلغاء الدوري أو استكماله.





وأشار عبد السلام إلى أن، الاجتماع برؤساء الأندية أو ممثلي الأندية المصرية سيجعل الاتحاد المصري لكرة القدم يشكل وجهة نظر كبيرة وصحيحة فهو أمر لا بد منه.



