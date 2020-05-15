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رياضة

خالد الغندور: بيان وزارة الصحة يؤكد صعوبة استئناف النشاط الرياضي

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:07 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على بيان وزارة الصحة، الصادر الخميس، الذي تحدث عن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وأكد بيان وزارة الصحة، أنه لا مجال لفتح الأندية وصالات التدريب الخاصة ودور السينما والمسرح بالإضافة إلى المقاهي، وذلك قبل انتهاء فيروس كورونا.

وقال الغندور خلال برنامج زملكاوي على قناة الزمالك "بيان وزارة الصحة يؤكد صعوبة استئناف النشاط الرياضي في الموسم الحالي".

وتابع "وزارة الصحة تؤكد في بيانها إغلاق الأندية الرياضية، وهو ما يشير لعدم قدرة الفرق الرياضية على العودة للتدريبات، وبالتالي إلغاء مسابقة الدوري".
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