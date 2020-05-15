خالد الغندور: بيان وزارة الصحة يؤكد صعوبة استئناف النشاط الرياضي

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على بيان وزارة الصحة، الصادر الخميس، الذي تحدث عن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.
وأكد بيان وزارة الصحة، أنه لا مجال لفتح الأندية وصالات التدريب الخاصة ودور السينما والمسرح بالإضافة إلى المقاهي، وذلك قبل انتهاء فيروس كورونا.
وقال الغندور خلال برنامج زملكاوي على قناة الزمالك "بيان وزارة الصحة يؤكد صعوبة استئناف النشاط الرياضي في الموسم الحالي".
وتابع "وزارة الصحة تؤكد في بيانها إغلاق الأندية الرياضية، وهو ما يشير لعدم قدرة الفرق الرياضية على العودة للتدريبات، وبالتالي إلغاء مسابقة الدوري".