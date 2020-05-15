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محافظات

الوادي الجديد تسجل حالة إيجابية جديدة وخروج 54 من العزل المنزلي

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:22 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن تسجيل حالة إيجابية جديدة بمدينة موط التابعة لمركز الداخلة ليصبح إجمالي حالات الإصابة 43 حالة، بينما ارتفعت حالات التعافي منهم إلى 17 حالة.


أكد الزملوط، في بيان صحفي، نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، أنه تم الانتهاء من توزيع المساعدات العينية للمتضررين من قرار إغلاق المقاهي بكافة مراكز المحافظة تزامنًا مع انتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٥٤ مواطنًا من المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا مسبقًا ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وقال إن الحالات تتركز في 10 مناطق بمراكز الخارجة والداخلة وباريس، وهي مدينة الخارجة وقرية جورمشين 7 بمركز باريس ومدينة موط، وقرى" القصر-الشيخ والي-الراشدة – أسمنت – الهنداو-عزب القصر- بدخلو" بمركز الداخلة، وأن جميع الحالات الإيجابية التي يجري تسجيلها، من المخالطين للمصابين ولا توجد حالات لم يجري تحديد مصدر إصابتها حتى الآن.

وفي ذات السياق انتهت المحافظة، من صرف منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة في مراكز المحافظة الخمسة.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صرف منحة العمالة الغير منتظمة لـ ٣٣٧١ مواطنًا من البنك الزراعي وفروع البريد المصري بجميع مراكز وقرى المحافظة.

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