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تعليم

تعرف على التخصصات المطلوبة بالمنح الاستثنائية الموجهة من برنامج منح علماء الجيل القادم

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:01 ص
البحث العلمي
البحث العلمي
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نهلة الشربيني
أكدت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه اتساقًا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 والتى تولى أهمية قصوى لاقتصاد المعرفة وتنمية أقاليم مصر المختلفة والعدالة الاجتماعية، وتمشيًا مع استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، والتى تولى أهمية قصوى فى مسارها الأول إلى بناء قاعدة علمية وتهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وفى مسارها الثانى للبحوث والتطوير والابتكار فى الطاقة الجديدة والمياه والزراعة والغذاء وصون الطبيعة.

واشارت إلى أنه فى ضوء الخطة التنفيذية الثانية لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 2018-2022 ، والتى تركز على نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى وتنمية أقاليم مصر الحدودية وبناء كوادر شابه فى إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وسياسات الملكية الفكرية، فقد وافق مجلس الأكاديمية فى ١٠ مارس ٢٠٢٠ جلسة رقم ١٧٥ على الإعلان عن دورةاستثنائية موجهة من منح برنامج علماء الجيل القادم SNG لإستقطاب أفضل الكفاءات من أوائل خريجى الجامعات المصرية للحصول على درجة الماجستير فى مجالات محددة وأقاليم محددة بهدف معاونة الدولة فى تنمية وتطوير العنصر البشرى وبناء كتلة حرجة من شباب الباحثين المتميزين فى المجالات الموضحة أعلاه وتفصليا فى الجدول المرفق ، وهى مجالات ذات أولوية بالنسبة للدولة المصرية ولسوق العمل المحلى والأقليمى والدولى.


وأعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن الدورة السابعة الاستثنائية من البرنامج لعام٢٠٢٠ ، والتى أطلق عليها دفعة الأستاذ الدكتور " فاروق الباز"،علي أن تكون المنح فى مجالات الزراعة والبيوتكنولوجى والطاقة الجديدة والمتجددة والمياة والغذاء والبيئة وسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والملكية الفكرية والعلوم الاجتماعية والانسانية والذكاء الاصطناعى والأمن السيبرالى وإنترنت الأشياء والاستثمار والتسويق التكنولوجى، وسيتم تنفيذ المنح فى ديوان عام الأكاديمية بالقصر العينى والمقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة والمراكز الأقليمية التابعة للأكاديمية بأقاليم مصر المختلفة ومركز الأجهزة العلمية والاعلام والتوثيق والشبكة القومية للمعلومات.

 

وأوضحت أن شروط التقدم:


-أن يكون المتقدم مصرى الجنسية

- أن يكون المتقدم خريج إحدى الجامعات المصرية ويكون قد حصل على درجة البكالوريوس من أحد الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات وبحد أدنى جيد جدًا.

- أن لا يكون منتفعًا بمنحة أو بعثة دراسية من أية جهة أخرى.


- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.


- اجتياز اختبار "TOEFL" بدرجة لا تقل عن (430) من الاميديست أو اختبار IELTS” بدرجة لا تقل عن 5.5 من المركز الثقافي البريطاني كشرط أساسى للقبول.


-أداء الخدمة العسكرية أو أعفى منها أو مؤجل ( بالنسبة للذكور ).


- المفاضلة بين المتقدمين تتم علي حسب التقدير التراكمي وفي حالة التساوي سوف تتم المفاضلة في ذات المجال على حسب الخبرة العملية في المجال المطلوب دراسته ، إجادة اللغة الإنجليزية والحصول على دورات تدريبية فى مجال التخصص.



-المنحة ليست تعيين أو التزام من الأكاديمية أو الدولة بالتعيين ولاتشمل تكاليف المعيشة أو الانتقالات للطالب من محل إقامته إلى محل تنفيذ المنحة.
- يلتزم المتقدم بالتفرغ للمنحة.
واستعرضت

التخصصات المطلوبة إضغط هنا

ويتم التقدم من خلال الموقع الإلكترونى للأكاديمية


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