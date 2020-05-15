هنا شيحة تتألق برفقة شقيقتها في أحدث ظهور لهما.. شاهد





وعلقت هنا شيحة التي ظهرت بها مع شقيقتها من داخل منزلهم قائلة "ندى وفرج #خيانة_عهد #شاهد_عيان".





وإنهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "ربنا يخليكو لبعض" و "بجد ادواركم هايلة" و "منورين" و "أحلى إخوان ربنا يحفظكم".









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يذكر أن هنا شيحة تشارك في بطولة مسلسل شاهد عيان وتقدم فيه هنا دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.





ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.





ويذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل نصيبى وقسمتك 3 حكاية "اتفضلوا فى الصالون" التى لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.