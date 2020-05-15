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فن

أحمد خالد صالح يشوق جمهوره لشخصيته في مسلسل الفتوة.. شاهد

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:45 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم

شارك الفنان أحمد خالد صالح جمهوره  عبر إنستجرام، بصورة جديدة له من كواليس مسلسل الفتوة الذي يشارك في بطولة بجوار ياسر جلال وأحمد صلاح حسني..

وظهر أحمد خالد صالح من كواليس مسلسل الفتوة وعلق عليها قائلا "يا تري هتطلع مين انت ولا إيه حكايتك، الشيخ مبروك #الفتوة".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "كنت شاكك فيك" و "لية هتطلع خاين ولا ايه" و " انت بتصدمنا لية بس" و   منور ياعالمي ".

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ويشارك أحمد. خالد صالح في بطولة مسلسل "الفتوة" مع النجم  ياسر جلال و هنادى مهنى  ومي عمر وأحمد خليل  وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

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