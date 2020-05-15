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رياضة

من بينهم حسين بن عيادة.. 3 لاعبين على رادار الزمالك لقيادة الجبهة اليمنى الموسم المقبل

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:46 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مسئولي النادي ربطوا إمكانية إبرام صفقة تعاقد مع لاعب أجنبي لتدعيم الجبهة اليمنى للقلعة البيضاء في الموسم المقبل، بقرار اتحاد الكرة المصري الخاص بتقليص عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية بداية من الموسم الجديد، سواء بتطبيقه من عدمه.

واضاف المصدر أن مسئولي الزمالك استقروا على التعاقد مع ظهير محلي حال تطبيق القرار بشكل رسمي وتقليص قائمة الأجانب إلى 4 بدلًا من 5 لاعبين.

يأتي قرار مجلس ادارة نادي الزمالك نتيجة صعوبة التفريط في خدمات الثلاثي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.

وكان مجلس ادارة نادي الزمالك تلقوا بعض الترشيحات للاعبين أجانب يجيدون في الجبهة اليمنى للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ويأتي على رأسهم حسين بن عيادة لاعب فريق شباب قسنطينة الجزائري، ووجدي كشريدة لاعب فريق النجم الساحلي التونسي، ومحمد الناهيري لاعب فريق الوداد المغربي .
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