AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إغلاق عام لأربعة أيام يحول بيروت لـ مدينة أشباح .. شاهد

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
شيرين عادل

عرضت فضائية يورو نيوز فيديو رصد  إغلاقا عاما لأربعة أيام يحول بيروت إلى مدينة أشباح .

في الوقت الذي بدأت فيه العديد من دول العالم برفع هذه القيود المشددة، أعادت الحكومة اللبنانية فرض تدابير الإغلاق التام في البلاد بعد تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، لتتحول العاصمة اللبنانية مجددا إلى مدينة أشباح، خالية من السيارات والمارة.

وكانت واجهة بيروت البحرية، والتي عادة ما تكتظ بالمارة، مقفرة صباح أمس الخميس وأشبه بمنطقة مهجورة.

وفي شارع الحمراء، تم إغلاق أحد شوارع التسوق الرئيسية في المدينة، إضافة إلى إقفال المطاعم والمتاجر والجامعات بناء على أوامر حكومية.

ودعت السلطات اللبنانية المواطنين إلى التزام منازلهم لمدة أربعة أيام ابتداءً من مساء أول أمس الأربعاء وحتى فجر الإثنين. جاء هذا القرار في محاولة لمنع حدوث موجة ثانية من العدوى بفيروس كورونا، بعد ارتفاع أعداد المصابين.

وحتى تاريخ  أمس الخميس بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان، 886 حالة إصابة وتم تسجيل 26 حالة وفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحت سحابة الموت.. كورونا يحول العالم إلى زنازين ومدن أشباح معزولة.. تفاصيل مثيرة عن إجراءات الدول لمحاصرة الوباء القاتل.. والبقاء في المنزل أصبح شعارا عالميا

لندن.. عاصمة الضباب تتحول إلى مدينة الأشباح بعد تفشي كورونا

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل

مدريد تتحول لمدينة أشباح بسبب كورونا.. فيديو

لبنانيون لـ صدى البلد: بيروت تحولت لمدينة أشباح بسبب كورونا

بسبب كورونا.. إغلاق مطار بيروت الدولي.. فيديو

ترشيحاتنا

بإطلالة أنيقة.. يسرا تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

العظمى بالقاهرة 36 .. الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه أمطار في عدة محافظات

بعد تغيير المواعيد .. التعليم تعلن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. اليوم

دواء جديد يدخل فى معادلة علاج فيروس كورونا .. تعرف عليه

15 مليون جنيه .. تفاصيل عرض الزمالك لضم باهر المحمدي

شاهد.. مطرب شهير يطالب بإرسال رئيس وزراء بريطانيا إلى ووهان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عزومتك عندنا .. دجاج محشي أرز بالخلطة مع أرز بالزبيب والحلو كنافة بالكاسترد

مراهقة تتسبب في مصرع والدها خلال درس لتعليم القيادة.. تعرف على التفاصيل

بإطلالة أنيقة.. يسرا تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير