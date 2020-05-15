AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل البيتي فور في المنزل

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
يعتبر البيتى فور الذي يعشقه الكثيرون من أفراد الأسرة. من أشهر حلويات عيد الفطر وطريقة عمله سهلة جدًا وتبعدك عن شراء البيتى فور من المحلات. 

المقادير
‏3 كوب ونص دقيق منخول‏
1 كوب ونص زبدة‏
1‏ كوب سكر بودرة ‏
1‏ بيضة‏
1‏ صفار بيضة‏
1‏ ملعقة صغيرة بيكنج بودر‏
فانيليا‏
ذرة ملح‏
2‏ ملعقة كبيرة كاكاو‏
للتجميل‏
شوكولاتة خام‏
مربى مشمش مصفاة‏
مكسرات مفرية‏


الطريقة

- يخفق الزبد مع السكر بملعقة خشبية اوبالمضرب الكهربائى حتى يصبح الخليط هشا وناعما مثل الكريمة‏ .

- ‏تخفق البيضة وصفار البيضة مع الفانيليا بالشوكة وتضاف للخليط السابق ‏.‏

‏ - يخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح ويضاف بالتدريج للخليط السابق حتى نحصل على عجينة ملساء ناعمة‏

- قسمى العجينة إلى نصفين‏ ويترك نصف بلونه الطبيعى ويخلط النصف الآخر ب 2 ملعقة كبيرة كاكاو مع اضافة ‏1-2‏ ملعقة كبيرة لبن‏ .‏

- تشكل العجينة على هيئة وردات بالقمع اوبماكينة البيتى فور وترص فى الصاجات على مسافات متباعدة وتضعيها فى فرن متوسط الحرارة حتى يصبح لونها ذهبى ‏.‏

- يرفع البيتى فور من الصاجات بحرص ويترك حتي يبرد‏ ثم يجمل حسب الرغبة تلصق كل قطعتين مع بعضهما بالمربي أو تغطى بالمربى وتغمس فى المكسرات اويعمل للشوكولاتة حمام ماء ساخن ثم تغمس نص وحدات البيتى فور فى الشوكولاتة بعد ان تبرد‏ ثم يقدم وبالهنا والشفا‏. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سهلة وبسيطة.. أنواع وطريقة عمل المصابيب

طريقة عمل خلية نحل بالعسل بأسهل الخطوات

بعد بسكويت الـ10 دقائق.. أطعمة يستغرق إعدادها وقتا قليلا بطريقة سهلة

لمرضى السكر.. طريقة عمل الـ بيتي فور الدايت

ترشيحاتنا

الجوع كافر..قرد بابون يمزق غزالا صغيرا بأنيابه ويلتهمه

بإطلالة أنيقة.. يسرا تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

مرض غريب يصيب الأطفال نتيجة فيروس كورونا.. تفاصيل

يسرا اللوزي تعلن إنجابها طفلتها الثانية.. شاهد

تداول فيديو لـ أحمد فلوكس أثناء الاعتداء على فرد أمن

مراهقة تتسبب في مصرع والدها خلال درس لتعليم القيادة.. تعرف على التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم بلا رحمة تتخلى عن طفلتها بعد لحظات من الولادة.. والعناية الإلهية تنقذها

عزومتك عندنا .. دجاج محشي أرز بالخلطة مع أرز بالزبيب والحلو كنافة بالكاسترد

مراهقة تتسبب في مصرع والدها خلال درس لتعليم القيادة.. تعرف على التفاصيل