بأسهل الخطوات.. طريقة عمل البيتي فور في المنزل

يعتبر البيتى فور الذي يعشقه الكثيرون من أفراد الأسرة. من أشهر حلويات عيد الفطر وطريقة عمله سهلة جدًا وتبعدك عن شراء البيتى فور من المحلات.





المقادير

‏3 كوب ونص دقيق منخول‏

1 كوب ونص زبدة‏

1‏ كوب سكر بودرة ‏

1‏ بيضة‏

1‏ صفار بيضة‏

1‏ ملعقة صغيرة بيكنج بودر‏

فانيليا‏

ذرة ملح‏

2‏ ملعقة كبيرة كاكاو‏

للتجميل‏

شوكولاتة خام‏

مربى مشمش مصفاة‏

مكسرات مفرية‏









الطريقة





- يخفق الزبد مع السكر بملعقة خشبية اوبالمضرب الكهربائى حتى يصبح الخليط هشا وناعما مثل الكريمة‏ .





- ‏تخفق البيضة وصفار البيضة مع الفانيليا بالشوكة وتضاف للخليط السابق ‏.‏





‏ - يخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح ويضاف بالتدريج للخليط السابق حتى نحصل على عجينة ملساء ناعمة‏





- قسمى العجينة إلى نصفين‏ ويترك نصف بلونه الطبيعى ويخلط النصف الآخر ب 2 ملعقة كبيرة كاكاو مع اضافة ‏1-2‏ ملعقة كبيرة لبن‏ .‏





- تشكل العجينة على هيئة وردات بالقمع اوبماكينة البيتى فور وترص فى الصاجات على مسافات متباعدة وتضعيها فى فرن متوسط الحرارة حتى يصبح لونها ذهبى ‏.‏



