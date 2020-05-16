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برلمان

صحة البرلمان: المجلس قدم نموذجا يحتذى به في مكافحة عدوى كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 01:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
قال النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المجلس نجح في تحصين نفسه من فيروس كورونا المستجد على أكمل وجه، وذلك بعد إصابة النائبة شيرين فراج، كما نجح قبل بذلك بتفعيل إجراءات الوقاية بتعقيم وتطهير مبنى المجلس وتحقيق التباعد الاجتماعي بين النواب.

وأضاف شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد": "شكر واجب للدكتور علي عبدالعال وهيئة مكتب البرلمان والمستشار محمود فوزي الامين العام على ما قدموه من اجراءات إحترازية ووقائية على أعلى مستوي طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية وذلك لحماية النواب وجميع العاملين بالمجلس".


وأكد أن المجلس قدم نموذجا يحتذي به في مكافحة العدوي، مردفا: "أنا كطبيب وكدارس لمكافحة العدوي من مدارس مختلفة أوربية وأمريكية أشيد بتلك الاجراءات الوقائية وأكرر شكري وتقديري لهم".

وأشار النائب إلى أن قيادة المجلس حريصة على استمرار الجلسات لأداء دوره التشريعي والرقابي والمشاركة في السياسات مع أجهزة الدولة التنفيذية، التي نقدرها أيضا على إدارتها للأزمة وما قدموه من اجراءات احترازية لحماية الشعب المصري.

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