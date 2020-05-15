وزير الصحة اللبناني: الكمامة تقلل الإصابة بـ كورونا بنسبة 95%

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن الفترة المقبلة، ستشهد فحص مناعي على مستوى واسع، وتشديدات تامة للإجراءات الاحترازية.





وأضاف وزير الصحة اللبناني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، لبحث أخر مستجدات فيروس كورونا ، أن الماسك الوقائي بالنسبة للمعطيات الطبية، يقي بنسبة 95% من الإصابة بفيروس كورونا.





وأكد حمد حسن ، أن غلق البلاد جاء بسبب وجود إصابات في صفوف العسكريين، مقدما التحية لمنظمين فعاليات المؤتمر، والأطقم الطبية، لافتا إلي أن أمن لبنان مسؤلية الجميع.









تأتي هذه التطورات في غضون المرحلة الثانية لتخفيف إجراءات التعبئة العامة، وسط اختلاف في وجهات النظر، إنْ كان في الشارع اللبناني أو في صفوف المعنيين، بشأن التسريع في رفع الإجراءات تدريجيًا، وتصريح وزير الصحة اللبناني حمد حسن لناحية أنّه قد يتوجّه إلى الحكومة بطلب إقرار الإغلاق العام لـ 48 ساعة، شكّل صدمة كبيرة.





جدير بالذكر ان الكثير من اللبنانيين أخضعوا أنفسهم للحجر المنزلي، مع التقيّد بإجراءات التعبئة العامة، وكذلك بكلّ الإجراءات التي تقيهم العدوى، لكن هذا الإلتزام تفاوت بين شخص وآخر كما بين منطقة وأخرى، لاعتبار غالبية مخالفي إجراءات التعبئة العامة، أنّ البقاء في المنازل يعني الموت في الجوع. وفي المقابل، يقول كثيرون أنهّم أنهكوا أنفسهم كثيرًا بالخضوع إلى الحجر المنزلي، فيما الآخرون يعمدون إلى تضييع كل هذه الجهود.



