AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير بالشأن التركي: أردوغان فشل في مواجهة كورونا ويخشى انقلابا محتملا.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:31 م
رجب طيب أردوعان
رجب طيب أردوعان
Advertisements
نورهان رأفت
أكد محمد ربيع الديهي الخبير الشؤون التركية، أن أردوغان يواجه الكثير من المشكلات في الداخل والخارج، وبالأخص مع المعارضة التركية.

وقال محمد ربيع الديهي عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز، إن المجتمع الدولي يرفض السياسات التركية، سواء التدخل في الشأن السوري أو الليبي.

وأوضح الديهي أن أردوغان فشل في مواجهة أزمة فيروس كورونا، كما أدعا في بداية الأمر بأنه لا يوجد فيروس من الأساس وأنه قادر علي القضاء عليه.

وأشار إلي أن هناك تقارير بحثية تابعه للبنتاجون، تؤكد خوف أردوغان من أحتمالية أنقلاب من قبل المعارضة عليه.

وتابع أن الشعب التركي لن ينصاع وراء دعوات أردوغان الفاشله، في صرف الرأي العام عن فشله في مواجهة كورونا، بالحديث عن إنقلاب من قبل المعارضة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اردوغان يواجه كورونا بالفوضى الأمنية .. السلطات التركية تطلق سراح ثلث المساجين بالدولة

إسلام عوض يكتب: العالم يهدده وباءان .. كورونا وأردوغان

وكيل عربية البرلمان: أردوغان فقد أعصابه باعتقال الشرطة معارضيه لتوزيعهم كمامات كورونا

ترشيحاتنا

بي واي دي byd تعلن عروضا على أسعارها .. صور

طرح شقق جاهزة للتسليم بالإعلان 13 بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ 10 محافظات.. تفاصيل كاملة

هل تهدد ميزانية مواجهة كورونا مستحقات أصحاب المعاشات..الحكومة ترد

بعد انتهاء المهلة.. القوى العاملة توجه رسالة للمتخلفين عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز اليوم

هل الغرغرة بغسول الفم تساعد في قتل كورونا.. الصحة العالمية ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان.. دينا الشربينى وياسمين صبري الأبرز

لم يحصل على إجازة منذ 100 يوم .. تضحيات أخصائي تمريض بعزل النجيلة لمحاربة كورونا

الموت أو الوطن.. قصة بطل أفريقي ناضل لتحيا بلاده.. تعرف عليه