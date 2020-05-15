خبير بالشأن التركي: أردوغان فشل في مواجهة كورونا ويخشى انقلابا محتملا.. فيديو

أكد محمد ربيع الديهي الخبير الشؤون التركية، أن أردوغان يواجه الكثير من المشكلات في الداخل والخارج، وبالأخص مع المعارضة التركية.





وقال محمد ربيع الديهي عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز، إن المجتمع الدولي يرفض السياسات التركية ، سواء التدخل في الشأن السوري أو الليبي.





وأوضح الديهي أن أردوغان فشل في مواجهة أزمة فيروس كورونا ، كما أدعا في بداية الأمر بأنه لا يوجد فيروس من الأساس وأنه قادر علي القضاء عليه.





وأشار إلي أن هناك تقارير بحثية تابعه للبنتاجون، تؤكد خوف أردوغان من أحتمالية أنقلاب من قبل المعارضة عليه.



