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برلمان

برلماني: الوعي بتدابير كورونا ومخاطر تنقلات المواطنين في العيد ضرورة

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:36 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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فريدة محمد
قال جون طلعت، عضو مجلس النواب، إن التنقلات بين المحافظات في المناسبات وخاصة الأعياد تزداد بشكل كبير، ومن ثم يجب اتخاذ التدابير اللازمة هذا العام مع قدوم عيد الفطر ضرورة مهمة  فى ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.

واكد طلعت في بيان، أن تدابير كورونا على جموع المواطنين ضرورة مهمة من ارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي، لا تقل أهمية أيضا عن ضرورة الحذر من السرعات الجنونية لسائقي السيارات وأصحابها ومن ثم وقوع العديد من الحوادث التي تزهق أرواح المواطنين، والتي دائما ما تشهدها هذه الأيام من كل عام، نتيجة السرعات الجنونية على الطرق المختلفة. 


ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تدابير كورونا والحوادث في عيد الفطر، مع تنقلات وتحركات المصريين، بين المحافظات وبعضها البعض تحتاج للوعي الكامل من جموع المواطنين، وعدم التقصير أو  التخاذل في حقوق أنفسهم، التي من شأنها ان تتسبب في العديد من الضحايا من كورونا أو السرعات الجنونية على الطرق المختلفة.

وأختتم حديثه بالتأكيد أن المرحلة التي تمر بها البلاد، تحتاج للوعي الحقيقي من الجميع وعدم التخاذل والاستهتار، واصبح الخروج من هذه التحديات ومواجهتها مسؤوليتنا جميعا وعلينا أن نعي ونجتهد من أجل المرور منها بأقل التداعيات السلبية.
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