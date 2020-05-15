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أخبار العالم

لبنان: مستعدون لتعويم الليرة تلبية لطلب صندوق النقد

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:57 م
لبنان: مستعدون لتعويم
لبنان: مستعدون لتعويم الليرة تلبية لطلب صندوق النقد
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شيماء مصطفى
قال وزير المالية اللبناني غازي وزني، إن الحكومة ترغب في خفض عدد المصارف التجارية من 49 إلى نحو النصف، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به صحيفة "النهار" اللبنانية.

وأضاف وزني، أن الحكومة مستعدة لتلبية طلب صندوق النقد بتعويم الليرة بعد تلقي الدعم الخارجي.

وكان وزير المالية اللبناني غازي وزني قال الثلاثاء الماضي إن البلاد ستبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في اليومين المقبلين، إذ تطلب بيروت الحصول على مساعدة من الصندوق للتعامل مع أزمة مالية كبيرة.

وطلب لبنان رسميا مساعدة من صندوق النقد الدولي في الأول من مايو مع مواجهته لأزمة تُعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون أكد أن الأزمة الاقتصادية المعقدة في لبنان ليست وليدة اللحظة، ولكنها نتاج تراكمات متتالية لسياسات وممارسات خاطئة. 

وأضاف عون أن خطة الحكومة لإنقاذ الاقتصاد ترمي إلى تطبيق تدابير إصلاحية لتعزيز النمو وزيادة الإنتاجية.
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