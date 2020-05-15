جامعة حلوان فى أسبوع.. مبادرة هندعمكم بمناطق حلوان و١٥ مايو وبولاق.. واعتماد تكليف ٢٥ طبيبا للعمل بمستشفى بدر الجامعي

وأوضح الدكتور ممدوح محمود مهدي عميد كلية طب حلوان ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن الدورة التدريبية تضمنت الأساسيات الطبية في التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة والمهارات الجراحية الأساسية وكذلك سياسات مكافحة العدوى والحماية الشخصية للفرق الطبية الأساسي، و كيفية التعامل مع المرضى والتخفيف عنهم من خلال التأهيل النفسى وتأهيله بشكل نفسى ويعتبر ذلك مرحلة هامة للعلاج.





وأشار الدكتور إيهاب لطفى مدير مستشفى بدر الجامعي إلى أن الأهداف الأساسية للدورة التدريبية تمثلت في تعريف الأطباء المرشحين للعمل كأطباء مقيمين بنظام العمل في مستشفي بدر الجامعي، وتدريبهم على كيفية إنعاش المرضى و التعامل مع الحالات الحرجة، الاحتياطات والتدابير الاحترازية التي يجب اتخاذها سواء داخل المستشفى أو مع المرضى المترددين في ظل وجود وباء فيروس كورونا، وكيفية التعاون بين جميع التخصصات في حاله حدوث إصابات لعدد كبير من المرضى و توافدهم على الطواريء في نفس الوقت، سلامه وحقوق المرضى عند تلقي العلاج، التعامل مع ملف المريض فى الأمور الإدارية.





وأكد دكتور كريم منتصر نائب المدير الطبي ومدير وحدة مكافحة العدوى أن الأطباء حصلوا على تدريب مكثف على مدار ثلاثة أيام متواصلة للحصول على كوادر طبية متميزة، و التدريب على كيفية التعامل مع الحالات الحرجة، و التدريب على كافة أساليب الطب الوقائي للحد من تأثير نقل الأمراض وانتشارها، وذلك من خلال اتخاذ التدابير الاحترازية الوقائية لتجنب الإصابة بالمرض وعدم نقل العدوى .







