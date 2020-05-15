جامعة حلوان فى أسبوع.. مبادرة هندعمكم بمناطق حلوان و١٥ مايو وبولاق.. واعتماد تكليف ٢٥ طبيبا للعمل بمستشفى بدر الجامعي

انطلاق مبادرة جامعة حلوان "هندعمكم" بمناطق حلوان و١٥ مايو وبولاق
رئيس جامعة حلوان يعتمد تكليف ٢٥ طبيبا للعمل بمستشفى بدر الجامعي
فنون تطبيقية حلوان تدعو طلابها للمشاركة في مسابقة PackDesigner 2020
دشنت لجنة التواصل المجتمعي بالتعاون مع كليتي الاقتصاد المنزلي والتمريض تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، مبادرة هندعمكم.. هندعمكم والتي تستهدف دعم العاملين بالأحياء والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل في الأحياء المحيطة بالجامعة والكليات خارج الحرم الجامعي، بتوفير شنطة طبية تحتوي على المطهرات من الكلور والصابون والكمامات والقفازات.
ووزع أعضاء اللجنه وممثلو الكليات شنط المبادرة في أحياء بولاق أبو العلا وحي حلوان وجهاز مدينه ١٥مايو، بحضور رؤساء الأحياء وممثلي الإدارات وتم توزيع ثلاثمائة شنطة كبداية في ظل تأكيد لجنة التواصل المجتمعي بالجامعة على إستمرارية هذه المشاركة الاجتماعية الهامة في هذه المرحله الصعبه لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تتعرض له البشرية على المستوى العالمى.
وانطلقت مبادرة جامعة حلوان تحت إشراف د. خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي ومستشار رئيس جامعة حلوان للتواصل المجتمعي وكان في استقبال وفد الجامعة أثناء انطلاق فعاليات المبادرة بمنطقة حلوان كل من المهندسة ناهد عبد اللطيف رئيس حى حلوان، وفي جهاز مدينة ١٥ مايو المهندس السيد همام، وفي منطقة بولاق السيد عبد الفتاح رئيس حى بولاق.
فى إطار حرص جامعة حلوان على دعم الفرق الطبية بالمستشفيات الجامعية ، قام الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، بتكليف 25 طبيبا جديدا للعمل بمستشفى بدر الجامعي في مختلف التخصصات الإكلينيكية، كدفعة أولى من الأطباء المقيمين والبالغ عددهم الإجمالي 60 طبيبا مقيما، طبقا لخطة مجلس المستشفيات الجامعية،وذلك عقب خوض دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام للتدريب والتأهيل.
ويتم تدريب الفريق الطبي المكلف تحت إشراف الدكتور ممدوح محمود مهدي عميد كلية طب حلوان ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية،الدكتور شريف رسلان مدير المستشفيات الجامعية، والدكتور وائل عمر مساعد للمدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور إيهاب لطفى مدير مستشفي بدر الجامعي، والدكتور كريم منتصر نائب المدير الطبي ومدير وحدة مكافحة العدوى، ونخبة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس من الأطباء من أساتذة كلية الطب، و مسئولي المستشفى وذلك لتأهيلهم على التعامل مع المرضى فى كافة الأقسام الطبية المتخصصة.
وأوضح الدكتور ممدوح محمود مهدي عميد كلية طب حلوان ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن الدورة التدريبية تضمنت الأساسيات الطبية في التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة والمهارات الجراحية الأساسية وكذلك سياسات مكافحة العدوى والحماية الشخصية للفرق الطبية الأساسي، و كيفية التعامل مع المرضى والتخفيف عنهم من خلال التأهيل النفسى وتأهيله بشكل نفسى ويعتبر ذلك مرحلة هامة للعلاج.
وأشار الدكتور إيهاب لطفى مدير مستشفى بدر الجامعي إلى أن الأهداف الأساسية للدورة التدريبية تمثلت في تعريف الأطباء المرشحين للعمل كأطباء مقيمين بنظام العمل في مستشفي بدر الجامعي، وتدريبهم على كيفية إنعاش المرضى و التعامل مع الحالات الحرجة، الاحتياطات والتدابير الاحترازية التي يجب اتخاذها سواء داخل المستشفى أو مع المرضى المترددين في ظل وجود وباء فيروس كورونا، وكيفية التعاون بين جميع التخصصات في حاله حدوث إصابات لعدد كبير من المرضى و توافدهم على الطواريء في نفس الوقت، سلامه وحقوق المرضى عند تلقي العلاج، التعامل مع ملف المريض فى الأمور الإدارية.
وأكد دكتور كريم منتصر نائب المدير الطبي ومدير وحدة مكافحة العدوى أن الأطباء حصلوا على تدريب مكثف على مدار ثلاثة أيام متواصلة للحصول على كوادر طبية متميزة، و التدريب على كيفية التعامل مع الحالات الحرجة، و التدريب على كافة أساليب الطب الوقائي للحد من تأثير نقل الأمراض وانتشارها، وذلك من خلال اتخاذ التدابير الاحترازية الوقائية لتجنب الإصابة بالمرض وعدم نقل العدوى .
أعلنت كلية الفنون التطبيقية بالجامعة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية عن إنطلاق الإصدار الثاني من مسابقة (PackDesigner ) ٢٠٢٠. والتي ينظمها مركز تحديث الصناعة وغرفة صناعة الطباعة والتغليف ومبادرة رواد النيل.
يأتي ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ومركز تحديث الصناعة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.
ودعت الكلية طلابها الي المشاركة في المسابقة من خلال تقديم أفكار مبدعة لتصميم وتغليف منتجات لشركات ومؤسسات رائدة في السوق المصري مخاطبة الطلاب "إحنا بندور عليك" من أجل المشاركة في النسخة الثانية من مسابقة "PackDesigner" التي تقدمها مبادرة رواد النيل وغرفة صناعات الطباعة والتغليف ومركز تحديث الصناعة ممثلا في "كرييتف هب إيجيبت" بالتعاون مع ال UNIDO والبنك المصري لتنمية الصادرات.