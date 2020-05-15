خبير بالشأن التركي: أردوغان رئيس مهزوز ويخشى الجيش.. فيديو

قال أسامة عبد العزيز خبير الشؤون التركية، إن أردوغان رئيس مهزوز في الفترة الحالية، وأن ما أورده أحد الصحفيين التركيين عن تعيين صهره وزيرا للدفاع يؤكد أن أردوغان لايخشى سوى المؤسسة العسكرية.





وأضاف أسامة عبد العزيز عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز، أنه حتى عام 2016 كانت المؤسسة العسكرية خارج سيطرته بالكامل، وبالإنقلاب العسكري المزعوم تمكن من السيطرة علي المؤسسة العسكرية.





وأشار الخبير فى الشؤون التركية إلى أن أردوغان يخشى المؤسسة العسكرية، التي هي الذراع الوحيد الذي يمكنه الأنقلاب عليه .





وأوضح عبد العزيز أن أردوغان متعمد حتي الأن في أتخاذ إجراءات لا تتماشى مع مصالح الشعب التركي، وأن الخلافات بينه وبين وزير الدفاع الذي أقاله ، توضح مجريات الأمور.



