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مرأة

حتى لا يفقد تأثيره.. الطريقة الصحيحة لاستخدام واقي الشمس للبشرة

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:30 م
كريم واقي الشمس
كريم واقي الشمس
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بمجرد حلول فصل الصيف، تقوم الفتيات بشراء أنواع مختلفة من واقي الشمس "صن بلوك" لـ حماية البشرة من آشعة الشمس الضارة خاصة عند التواجد لفترات طويلة خارج المنزل في نهار الصيف والتعرض المستمر للشمس مما يؤثر بشكل مباشر على البشرة ويسبب التهابها واسمرارها. 

وأكدت الدكتورة مي سمير استشاري الأمراض الجلدية والليزر، أن الكثير من الفتيات يستخدمن الـ صن بلوك بشكل خاطئ فيفقد تأثيره على الجلد، مؤكدة أنه يجب أن يتم وضع كريم واقي الشمس قبل الخروج بنصف ساعة كاملة. 

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وأوضحت مي سمير في تصريحات لـ صدى البلد، أن واقي الشمس يجب تجديده كل 3 ساعات خارج المنزل، وإذا لم يتم تجديده فإن البشرة لن تتأثر بوجوده وستتأثر بأشعة الشمس ويحدث اسمرار البشرة أي أن الصن بلوك يفقد تأثيره. 

ونصحت مي سمير استشاري الجلدية والليزر، باختيار نوع كريم واقي الشمس مناسب للبشرة، خاصة لأصحاب البشرة الدهنية الحساسة الذين يتأثرون بالشمس والأتربة في الصيف، مع التنظيف المستمر للبشرة وترطيب البشرة يوميا. 
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