جمالك في رمضان.. 5 طرق للتخلص من شحوب الوجه.. علاج حب الشباب.. وإليكي طريقة التنظيف العميق للبشرة في البيت

تعاني جميع الفتيات من مشاكل البشرة في رمضان
بشكل خاص، فطول فترة الصيام يفقد الجسم سوائله مما يؤثر ذلك بشكل مباشر على البشرة والجلد، لذا تحتاج الفتيات إلى اتباع روتين يومي للعناية بالبشرة
في رمضان لتجنب جفاف الوجه، والهالات السوداء حول العينين، وشحوب البشرة نتيجة قلة السوائل وعدم تناول الأطعمة الصحية والفواكه التي تمد البشرة بالفيتامينات والعناصر الغذائية كي تظل نضرة ورطبة.
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حل مشكلة شحوب الوجه
أكدت الدكتورة مي سمير استشاري الأمراض الجلدية، أن البشرة تحتاج عناية خاصة في رمضان واتباع روتين يومي للعناية بالبشرة
حتى لا نتعرض لمشكلة الوجه الشاحب والهالات السوداء حول العينين.
ونصحت الدكتورة مي سمير في برنامج مرايتي على موقع صدى البلد، بضرورة تناول خضراوات وفواكه وشرب كميات وفيرة من الماء ما بين الإفطار والسحور.
وكما نصحت استشاري الأمراض الجلدية والليزر، بضرورة استخدام واقي الشمس قبل الخروج بنصف ساعة، مع تجديده كل ساعتين خلال فترة التواجد خارج المنزل، مع اختيار نوع صن بلوك مناسب للبشرة.
وشددت الدكتورة مي سمير على ضرورة استخدام تونر للبشرة لغلق المسام، مع استخدام كريم صباحي وكريم ليلي كـ روتين يومي للعناية بالبشرة
في رمضان.
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علاج حب الشباب
بعيدًا عن أدوية علاج حب الشباب، يمكنك العناية بالبشرة في المنزل وتطبيق بعض الوصفات الطبيعية التي لها تأثير فعال في علاج حب الشباب، ونصح موقع glowpink ب5 طرق طبيعية سريعة تساعد في علاج حب الشباب وهي :
1- الخميرة
قومي بخلط الخميرة مع قطرات من الخل ووضعها على مكان حب الشباب واتركيها حتى تجف وكرري التجربة كل يوم.
2- العسل الأبيض
فهو قادر على قتل البكتريا التي تسبب حب الشباب ، قومي بوضع طبقة من العسل الأبيض على بشرتك بشكل يومي وخاصة على أماكن ظهور الحبوب.
3- دقيق الشوفان
قومي بخلط ملعقة من طحين الشوفان مع ملعقتين من الماء حتى تتكون عجينة لينة وضعيها على بشرتك لمدة ربع ساعة.
4- بيكربونات الصوديوم
اخلطي ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم مع الماء وضعيه على وجهك لمدة 15 دقيقة، فهو يساعد في علاج حب الشباب وآثاره.
5- ملح البحر
وهو فعال في علاج حب الشباب وقتل البكتريا وتطهير الوجه، قومي بوضع ملعقة منه مع الماء وأذيبيه وضعيه على بشرتك لمدة ثلث ساعة بصورة يومية.
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تنظيف البشرة في البيت
1- قومي اولا بغسل وجهك جيدا بالغسول المناسب لبشرتك
2- حضري سكراب طبيعي للبشرة ، ومن أسهل وصفات التقشير المتوفرة في أي منزل هي ملعقتن سكر بني مع ملعقتين عسل ابيض ، أو ملعقة قهوة مع ملعقة عسل او زيت زيتون
3- اخلطي مكونات السكراب ودلكي بها بشرتك في حركات دائرية لطيفة لمدة عشر دقائق، لتقشير البشرة يساعد على التخلص من طبقة الجلد الميت ويمنح بشرتك نضارة وصفاء.
4-بعد فرك البشرة بالسكراب، اتركي الخليط خمس دقائق على وجهك ثم اغسليه جيدا.
5- الخطوة التي تلي التقشير هي حمام البخار، لكن لا يفضل إجراء هذه الخطوة الا مرة بالشهر لأن تعرض البشرة للبخار باستمرار يفتح المسام، لذا يفضل أن يتم مرة فقط بالشهر.
6- عرضي بشرتك للبخار لمدة ربع ساعة، حيث يتم فتح مسام البشرة وهنا يجب استغلال هذه الخطوة لوضع ماسك طبيعي صحي يزيد نضارة بشرتك
7- حضري ماسك طبيعي مناسب لنوع بشرتك ، مثلا يمكنك خلط ملعقة حليب مجفف مع ملعقة ترمس مطحون وملعقتين ماء ورد ، فهذه الوصفة تعمل على تفتيح البشرة وتبييض الوجه بشكل فعال كما أنها مناسبة لجميع أنواع.
8- ضعي الماسك على وجهك لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بماء فاتر.
9- بعد الانتهاء من روتين تنظيف البشرة، قومي بخطوة الترطيب باستخدام ماء الورد او جل الصبار أو نوع كريم مناسب لبشرتك.
10- التونر خطوة مهمة للبشرة بكل أنواعها، احرصي على استخدام نوع مناسب لبشرتك بشكل يومي، او يمكنك صنعه في البيت بمكونات طبيعية .