جمالك في رمضان.. 5 طرق للتخلص من شحوب الوجه.. علاج حب الشباب.. وإليكي طريقة التنظيف العميق للبشرة في البيت

ونصحت الدكتورة مي سمير في برنامج مرايتي على موقع صدى البلد، بضرورة تناول خضراوات وفواكه وشرب كميات وفيرة من الماء ما بين الإفطار والسحور.

وكما نصحت استشاري الأمراض الجلدية والليزر، بضرورة استخدام واقي الشمس قبل الخروج بنصف ساعة، مع تجديده كل ساعتين خلال فترة التواجد خارج المنزل، مع اختيار نوع صن بلوك مناسب للبشرة.





وشددت الدكتورة مي سمير على ضرورة استخدام تونر للبشرة لغلق المسام، مع استخدام كريم صباحي وكريم ليلي كـ روتين يومي للعناية بالبشرة في رمضان.





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