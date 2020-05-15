AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

اتبعها.. 3 نصائح من الصحة العالمية عند ارتداء الكمامة القماش

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:16 م
نصائح توضحها منظمة
نصائح توضحها منظمة الصحة العالمية عند إرتداء الكمامات القماش
Advertisements
آية التيجي
قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن نقص الكمامات الطبية فى العالم كله، نظرًا لزيادة الطلب عليها بسبب فيروس كورونا.

وأضاف مجدي بدران لـ "صدى البلد"، أن منظمة الصحة العالمية غيرت مسارها حول نصائحها الخاصة بأوقات ارتداء كمامة الوجه للأصحاء في إطار الوقاية من العدوى بفيروس كورونا.

اقرأ أيضا | أقل شراسة.. هل سيختفي كورونا قريبا ؟

وتابع مجدي بدران، أن منظمة الصحة أكدت أيضا أنها تدعم المبادرات الحكومية التي تتطلب أو تشجع ارتداء الناس للأقنعة مما يشير إلى تحول كبير عن النصيحة السابقة وسط انتشار جائحة فيروس كورونا، ومن أهم التوصيات التي خرجت بها منظمة الصحة العالمية عن ارتداء الكمامات القماش.

1- يفضل ترك الكمامات الطبية  للعاملين بمجال الرعاية الصحية من أطباء وتمريض، في حين يمكن للجمهور استخدام الكمامة القماش أو أغطية الوجه محلية الصنع بشكل رئيسي.

2- من الممكن استخدام أي غطاء للفم والأنف لمنع السعال أو العطس.

3- يجب تغطية الوجه إذا توجب الذهاب إلى الأماكن عامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احمي نفسك من كورونا .. تعرف على الطريقة الصحيحة لوضع الكمامة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية

أستاذ مناعة يقدم ٨ نصائح لمرضى الحساسية خلال الطقس الحالى

لتحمى نفسك من فيروس كورونا .. تعرفى كيف تشترى معقم اليدين الصحيح

في العواصف الترابية.. 9 نصائح للوقاية من المشاكل الصحية أغربها بخاخ المياه .. و7 أشخاص مهددون في هذا الطقس

أكلات الأجداد.. هل تغيرت عادات المصريين الغذائية بعد كورونا ؟

لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.. تعرف على مواصفات أقنعة الوجه الفعالة

ترشيحاتنا

حرارة شديدة ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس السبت

من التيك توك لـ خلف القضبان.. معلومات لا تعرفها عن مودة الأدهم

بعد 13 عاما.. أحمد عيد يعتذر لـ إدوارد لهذا السبب

بعد 3 أيام من وفاة محمد نادي.. والده يلحق به متأثرًا بإصابته بـ كورونا

رسميا.. هذه الدولة تقر أول علاج لـ كورونا

الحلقة 21 من مسلسل شاهد عيان.. عودة هنا شيحة إلى مصر

AdvertisementS

الثوم والكحول لا يقتلان الفيروس.. منظمة الصحة تكشف 18 معلومة جديدة عن كورونا

الحكومة: يتم الآن الإعداد للعودة التدريجية لمنشآت الخدمات الحكومية

القوات المسلحة: مقتل 7 تكفيريين وتفجير 10 عبوات و4 أحزمة ناسفة في عملية نوعية بشمال سيناء

لو صاحب قهوة وهتغير النشاط.. احصل على تمويل يصل لـ مليون جنيه بهذه الطريقة

خيام وعربات جولف..الصحة تعلن خطة استقبال مصابي كورونا بمستشفيات الصدر والحميات

تعرف على طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي بنفسك

رسميا.. هذه الدولة تقر أول علاج لـ كورونا

بعد 46 يوما مودة الأدهم تعود للحبس من جديد.. مخالفة حظر التجول والتحريض على الفسق والفجور أبرز التهم| القصة كاملة

التعايش مع الفيروس هو الحل..الحكومة تكشف 7 حقائق حول أزمة كورونا

الدولار يسجل أعلى سعر له في 3 أسابيع.. تفاصيل كاملة

بشري سارة.. لقاح كورونا للعالم أجمع وليس أمريكا أولًا

بعد معاناته خلال إصابته بـ كورونا.. بوريس جونسون يعلن الحرب على السمنة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سبب الاحتفال بـ اليوم العالمي للأسرة والهدف منه

تعفن البضائع والمحاصيل.. أضرار غير متوقعة في إيطاليا بعد تفشي كورونا

الثوم والكحول لا يقتلان الفيروس.. منظمة الصحة تكشف 18 معلومة جديدة عن كورونا