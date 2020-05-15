اتبعها.. 3 نصائح من الصحة العالمية عند ارتداء الكمامة القماش





وأضاف مجدي بدران لـ "صدى البلد"، أن منظمة الصحة العالمية غيرت مسارها حول نصائحها الخاصة بأوقات ارتداء



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وتابع مجدي بدران، أن منظمة الصحة أكدت أيضا أنها تدعم المبادرات الحكومية التي تتطلب أو تشجع ارتداء الناس للأقنعة مما يشير إلى تحول كبير عن النصيحة السابقة وسط انتشار جائحة



قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن نقص الكمامات الطبية فى العالم كله، نظرًا لزيادة الطلب عليها بسبب فيروس كورونا.وأضاف مجدي بدران لـ "صدى البلد"، أن منظمة الصحة العالمية غيرت مسارها حول نصائحها الخاصة بأوقات ارتداء كمامة الوجه للأصحاء في إطار الوقاية من العدوى بفيروس كورونا.وتابع مجدي بدران، أن منظمة الصحة أكدت أيضا أنها تدعم المبادرات الحكومية التي تتطلب أو تشجع ارتداء الناس للأقنعة مما يشير إلى تحول كبير عن النصيحة السابقة وسط انتشار جائحة فيروس كورونا ، ومن أهم التوصيات التي خرجت بها منظمة الصحة العالمية عن ارتداء الكمامات القماش.





1- يفضل ترك الكمامات الطبية للعاملين بمجال الرعاية الصحية من أطباء وتمريض، في حين يمكن للجمهور استخدام الكمامة القماش أو أغطية الوجه محلية الصنع بشكل رئيسي.





2- من الممكن استخدام أي غطاء للفم والأنف لمنع السعال أو العطس.