ظاهرة فلكية نادرة بالقرب من الأرض مساء اليوم

يقول علماء الفلك إن المذنب سوان وذيله الذي يبلغ طوله 11 مليون ميل سيكون مرئيًا في السماء مساء اليوم حيث يمكن رؤيته بالعين المجردة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، اجتاز المذنب الذي يدعى بكرة الجليد والذي اكتشفه عالم الفلك مايكل ماتياتزو من أستراليا، الأرض بالفعل ولكنه يزداد إشراقا مع اقترابه من الشمس.





وأفادت الصحيفة أنه من الأفضل رؤية المذنب من النصف الجنوبي من الكرة الأرضية لكن أولئك في النصف الشمالي من الكرة الأرضية سيظلون قادرين على رؤيته بشكل منخفضة في الأفق في ساعات ما قبل الفجر.

وبحسب وكالة الفضاء الأوروبية، يقع مذنب سوان حاليًا على بعد حوالي 53 مليون ميل من الأرض ومن المتوقع أن تكون مذنبًا "مهمًا" من حيث الرؤية.

وأوضحت الصحيفة، أن المذنب كرة الثلج وغباره ذات اللون الأخضر يزور الجزء الداخلي من النظام الشمسي مرة كل 11،597 سنة ولها ذيل أزرق طويل يمتد خلفه 10 ملايين ميل.