ناسا تنشر صورا مذهلة للكوكب الأحمر .. صور

نشرت وكالة ناسا الفضائية بعض الصور المذهلة للمريخ ، والتي توضح المناظر الطبيعية المذهلة للكوكب الأحمر.

ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، تم التقاط الصور المذهلة بواسطة كاميرا ناسا للتجارب العلمية عالية الدقة (HiRISE) - أقوى كاميرا تم إرسالها إلى كوكب آخر.





توجد الكاميرا على متن المركبة المريخ الاستطلاع ، التي تدور حول كوكب المريخ منذ عام 2006.

أوضحت وكالة ناسا: "لا تزال قدرة الكاميرا عالية الدقة (التصوير حتى 30 سم لكل بكسل) غير مسبوقة بالنسبة لأي مدار موجود في دراسة الكوكب الأحمر ، بالإضافة إلى كونها أداة لا غنى عنها للمساعدة في اختيار مواقع الهبوط للإنسان الآلي والمستقبلي استكشاف."

تظهر الصور مجموعة من التشكيلات ، بما في ذلك تكوينات الكثبان الرملية والحفر.

وأضافت ناسا: "في العقد الماضي ، قمنا أيضا بتصوير الانهيارات الجليدية الجارية ، واكتشفنا تدفقات مظلمة قد تكون أو لا تكون تسربات مالحة."

استخدمت مركبة الاستطلاع المريخ المدارية التابعة لوكالة ناسا الكاميرا التجريبية لعلوم التصوير عالية الدقة (HiRISE) للحصول على هذا المنظر لمنطقة ذات نسيج غير عادي في الطابق الجنوبي من Gale Crater



