AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب والنفط في التعاملات الفورية.. تفاصيل

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:25 م
أسعار الذهب والنفط
أسعار الذهب والنفط
Advertisements
قسم الاقتصاد
ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم الجمعة الموافق 15 مايو 2020، بمقدار 16.55 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 0.97% ليبلغ 1716.40 دولار أمريكي.

وصعد سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة صباح اليوم بمقدار 23.20 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 1.36% ليصل إلى 1731.60 دولار أمريكي.

اقرأ أيضا:

كما ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة اليوم، الجمعة، بمقدار 0.83 بنس أو بما يعادل نسبة 2.67% ليبلغ 31.96 دولار أمريكي.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.49 بنس أو بما يعادل نسبة 1.78% ليصل إلى 28.05 دولار أمريكي.

وارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع المخزونات العالمية في النصف الثاني من 2020، وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 1.94 دولار بما يعادل 6.7 بالمئة إلى 31.13 دولار للبرميل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشاير الجمعة.. تراجع أسعار الذهب والنفط مبكرا في تعاملات اليوم

إرتفاع ضخم عالميا.. سعر الذهب اليوم في التعاملات الفورية

ارتفاع سعر برميل النفط اليوم الأربعاء

انخفاض سعر الذهب وارتفاع البترول اليوم الخميس 16-4-2020

ارتفاع كبير في سعر النفط اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الذهب 1.44%.. وتراجع النفط الخام 2.64 %

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. الجمهور يسخر من أحمد فلوكس بعد فيديو الاعتداء على عامل أمن.. معلومات لا تعرفها عن مودة الأدهم

القمر بنت أخويا .. أحدث ظهور لإدوارد مع ليلي أحمد زاهر

أيمن منصور: إمكانيات الأهلي المادية أكبر من الزمالك بكثير

مشاكل المعدة تهددك بخطر الإصابة بكورونا.. تفاصيل

علي جمعة: موسى لما طلب رؤية الله كان معه 70 شخصا ماتوا

قيام الليل في رمضان.. كم ركعة ومتي يبدأ؟

AdvertisementS

قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة 12 ساعة اليوم.. اعرف الأماكن

الثوم وشرب الكحول لا يقتلان الفيروس.. منظمة الصحة تكشف 18 معلومة جديدة عن كورونا

خيام وعربات جولف..الصحة تعلن خطة استقبال مصابي كورونا بمستشفيات الصدر والحميات

لو صاحب قهوة وهتغير النشاط.. احصل على تمويل يصل لـ مليون جنيه بهذه الطريقة

وزير التعليم: إتاحة منصة edmodo لتلقي أبحاث المصريين في الخارج حتى 18 مايو

بعد 46 يوما مودة الأدهم تعود للحبس من جديد.. مخالفة حظر التجول والتحريض على الفسق والفجور أبرز التهم| القصة كاملة

احذر .. فعل شائع عند الدعاء والاستغفار والتوبة يحرمك الاستجابة

القوات المسلحة: مقتل 7 تكفيريين وتفجير 10 عبوات و4 أحزمة ناسفة في عملية نوعية بشمال سيناء

الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 21 حالة وفاة

تخطت 11 ألف إصابة و592 وفاة.. الصحة تكشف أرقاما جديدة بشأن كورونا

مودة الأدهم.. تعرف على سعر ومواصفات سيارتها المرسيدس.. صور

مش هسيب حقي.. أحمد فلوكس يكشف واقعة اعتداء أفراد أمن عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مودة الأدهم.. تعرف على سعر ومواصفات سيارتها المرسيدس.. صور

بأول محرك مازيراتي.. الكشف عن سيارة MC20 في ذكرى أشهر متسابق| فيديو وصور

تعرف على سبب الاحتفال بـ اليوم العالمي للأسرة والهدف منه