ارتفاع أسعار الذهب والنفط في التعاملات الفورية.. تفاصيل

ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم الجمعة الموافق 15 مايو 2020، بمقدار 16.55 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 0.97% ليبلغ 1716.40 دولار أمريكي.
وصعد سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة صباح اليوم بمقدار 23.20 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 1.36% ليصل إلى 1731.60 دولار أمريكي.
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كما ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة اليوم، الجمعة، بمقدار 0.83 بنس أو بما يعادل نسبة 2.67% ليبلغ 31.96 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.49 بنس أو بما يعادل نسبة 1.78% ليصل إلى 28.05 دولار أمريكي.
وارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع المخزونات العالمية في النصف الثاني من 2020، وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 1.94 دولار بما يعادل 6.7 بالمئة إلى 31.13 دولار للبرميل.